Suite à son immense succès en salles, Barbie est désormais disponible en streaming, prête à être regardée confortablement depuis chez vous. Plongez dans une aventure inoubliable aux couleurs éclatantes et aux tonalités joyeuses. En France et en Europe, le film est accessible sur plusieurs plateformes populaires. Vérifiez les catalogues de services comme Amazon Prime Video ou MyTF1 pour le visionner. Peu importe où vous vous trouvez, profitez de Barbie en ligne et laissez-vous séduire par cette expérience cinématographique unique.

Barbie en bref

Entrez dans l’univers coloré et pétillant de Barbie, où Barbie et Ken quittent leur monde parfait de Barbie Land pour s’aventurer dans le monde réel. Barbie, déterminée à retrouver sa propriétaire, doit surmonter des défis inattendus, comme ses pieds plats et la cellulite, tout en naviguant à travers une série de situations absurdes mais captivantes. De son côté, Ken se lance dans un voyage introspectif pour mieux se connaître.

Ce film regorge de personnages Barbie aux styles variés, d’une garde-robe éclatante, d’une intelligence surprenante et d’une atmosphère résolument fantasque. Chaque scène est un spectacle visuel qui promet de vous émerveiller, de vous divertir et de vous faire réfléchir. Barbie vous offre une expérience cinématographique unique, mêlant humour, émotion et une touche de magie. Un film inoubliable pour petits et grands !

Regardez Barbie en streaming en 3 étapes avec un VPN Abonnez-vous à ExpressVPN et à son service ultra-rapide Connectez-vous à une localisation de serveur VPN parmi un choix de 105 pays. Par exemple, si vous êtes un fan américain et souhaitez streamer le film, connectez-vous à une localisation de serveur sécurisée aux États-Unis . Commencez le streaming et profitez ! Obtenez ExpressVPN

Puis-je utiliser un VPN pour regarder Barbie à l’étranger

L’utilisation d’un VPN peut permettre d’accéder à Barbie depuis un serveur situé dans un autre pays. Toutefois, cela pourrait enfreindre les conditions d’utilisation de votre service de streaming. ExpressVPN est avant tout conçu pour garantir votre sécurité en ligne et protéger votre vie privée, et non pour contourner les droits d’auteur ou les restrictions géographiques. De plus, ExpressVPN ne surveille ni ne contrôle vos activités en ligne lorsque vous êtes connecté. Nous vous encourageons à respecter les conditions d’utilisation des plateformes et à soutenir l’industrie du divertissement de manière responsable.

Où regarder Barbie en streaming

Pour visionner le film Barbie en streaming, la seule option actuelle est l’achat via des plateformes de vidéo à la demande premium (PVOD) telles qu’Apple TV, Amazon Prime et Google Play. Il est important de noter que le prix peut varier en fonction de votre région et du service choisi.

Vous aurez la possibilité de louer ou d’acheter le film. En optant pour l’achat, le film sera ajouté à votre bibliothèque numérique de façon permanente. Si vous choisissez la location, le film restera accessible dans votre bibliothèque pendant 30 jours. Cependant, une fois que vous commencez à le regarder, vous disposerez de 48 heures pour le terminer.

Sur quels services de streaming Barbie est-t-il disponible

Barbie est inclus dans le catalogue Max France. Les abonnés peuvent le visionner sans frais supplémentaires.

Vidéo à la demande (VOD)

Si vous préférez louer ou acheter le film sans abonnement, plusieurs services proposent cette option :

Amazon Prime Video : Disponible à la location ou à l’achat.

: Disponible à la location ou à l’achat. Apple TV : Propose le film en location ou en achat.

: Propose le film en location ou en achat. Orange VOD : Les clients d’Orange peuvent louer ou acheter le film via ce service.

Options gratuites

Barbie n’est actuellement pas disponible gratuitement sur les plateformes légales. Cependant, il est conseillé de surveiller les offres promotionnelles ou les services gratuits qui pourraient le proposer à l’avenir.

À noter : Pour une expérience optimale, privilégiez la version avec audio ou sous-titres en français. La disponibilité peut varier selon les régions, alors n’hésitez pas à consulter régulièrement les catalogues des plateformes.

Pourquoi utiliser ’ExpressVPN pour streamer

Utiliser un VPN premium tel qu’ExpressVPN est une excellente façon de regarder vos séries préférées en streaming tout en assurant votre sécurité en ligne. ExpressVPN propose des serveurs à haut débit dans 105 pays, optimisés pour le streaming et la sécurité. Avec un VPN, vous pouvez non seulement accéder au streaming sur tous vos appareils, y compris les Smart TV et les consoles de jeu, mais également bénéficier de la possibilité de connecter jusqu’à huit appareils en simultané.

Cela signifie que vous pouvez streamer Barbie en toute sécurité, que vous soyez chez vous, en déplacement, ou même à l’étranger, en profitant de la flexibilité offerte par les multiples connexions simultanées.

Fonctionnalités clés :

ExpressVPN offre une gamme étendue de fonctionnalités haut de gamme, idéales pour une expérience de streaming sécurisée et rapide :

Serveurs à haut débit dans 105 pays : Ces serveurs sont optimisés pour garantir vitesse et sécurité, assurant une connexion fluide peu importe votre localisation.

Ces serveurs sont optimisés pour garantir vitesse et sécurité, assurant une connexion fluide peu importe votre localisation. Jusqu’à 8 connexions simultanées : Cette fonctionnalité vous permet de connecter plusieurs appareils en même temps, offrant une grande flexibilité d’utilisation.

Cette fonctionnalité vous permet de connecter plusieurs appareils en même temps, offrant une grande flexibilité d’utilisation. Service client 5 étoiles : Disponible 24 h/24 et 7j/7 via messagerie instantanée, offrant une assistance rapide et efficace.

Politique de confidentialité stricte : ExpressVPN ne conserve pas de logs d’activité ou de connexion, assurant ainsi une confidentialité totale.

Site de support complet : Comprend des articles de dépannage détaillés, des tutoriels vidéo pratiques, et plus encore pour une expérience utilisateur améliorée.

Comprend des articles de dépannage détaillés, des tutoriels vidéo pratiques, et plus encore pour une expérience utilisateur améliorée. Technologie de serveur VPN avancée, TrustedServer : Cette technologie élimine toutes les données à chaque redémarrage du serveur, renforçant la sécurité.

Cette technologie élimine toutes les données à chaque redémarrage du serveur, renforçant la sécurité. Fonctionnalité Threat Manager : Protège votre appareil contre les malwares et les applications de traçage malveillantes.

Protège votre appareil contre les malwares et les applications de traçage malveillantes. Protocole Lightway : Un protocole de dernière génération offrant des vitesses améliorées, une sécurité renforcée et une meilleure fiabilité, en particulier sur les appareils mobiles.

Obtenez ExpressVPN

Casting de Barbie

• Margot Robbie en tant que Barbie

• Ryan Gosling en tant que Ken

• America Ferrera en tant que Gloria

• Alexandra Shipp en tant que Barbie romancière

• Ana Cruz Kayne en tant que Barbie juge

• Ariana Greenblatt en tant que Sasha

• Connor Swindells en tant qu’Aaron Dinkins

• Dua Lipa en tant que Barbie sirène

• Emerald Fennell en tant que Midge

• Emma Mackey en tant que Barbie physicienne

• Hari Nef en tant que Docteur Barbie

• Helen Mirren en tant que narratrice (voix)

• Issa Rae en tant que Barbie présidente

• Jamie Demetriou en tant que directeur financier de Mattel

• John Cena en tant que Ken sirène

• Kate McKinnon en tant que Barbie bizarre

• Kingsley Ben-Adir en tant que Ken

• Michael Cera en tant qu’Allan

• Ncuti Gatwa en tant que Ken

• Nicola Coughlan en tant que Barbie diplomate

• Rhea Perlman en tant que Ruth Handler

• Ritu Arya en tant que Barbie journaliste

• Scott Evans en tant que Ken

• Sharon Rooney en tant que Barbie avocate

• Simu Liu en tant que Ken

• Will Ferrel en tant que PDG de Mattel

EXPRESSVPN EST UN SERVICE VPN QUI N’EST DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ EN TANT QUE CONTOURNEMENT DES DROITS D’AUTEUR. POUR PLUS DE DÉTAILS, VEUILLEZ LIRE LES CONDITIONS DE SERVICE D’EXPRESSVPN ET CELLES DE VOTRE FOURNISSEUR DE CONTENU.