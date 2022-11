Le sport occupe une place importante dans la culture française. Nous sommes conscients que les sports sont très importants et que les fans de diverses équipes et catégories se passionnent pour certains aspects de leurs passe-temps favoris. Néanmoins, en matière d’intérêt pour le streaming, quelles équipes et sports suscitent le plus d’attention ?

Parce que la programmation sportive est largement disponible à la télévision française, de nombreuses personnes ne se tournent pas d’abord vers les services de streaming pour regarder des événements sportifs. Comme les Français attendent avec impatience cet évènement, il est plus que probable qu’ils rechercheront comment regarder la coupe du monde online.

Néanmoins, il existe d’autres considérations, telles que la distance ou le niveau d’intérêt pour le sport, qui pourraient faire du streaming le choix le plus populaire. Dans cette section, nous nous efforcerons d’approfondir ces livres afin de découvrir quelques éléments intrigants. En revanche, comme on peut le voir dans le graphique suivant, le succès de l’équipe de France à la coupe du monde 2018 a généré un pic d’intérêt sans précédent.

Le football est ainsi resté l’un des sports les plus recherchés en France, devant le tennis, le basket, le golf et le rugby. Notant l’ascension du PSG (Paris Saint-Germain) ainsi que d’excellents résultats de l’équipe de France, le football reste très populaire en matière de recherches. Le basket-ball a tendance à culminer lors des compétitions internationales, mais revient à son niveau d’intérêt habituel après ces compétitions. En regardant les 5 clubs de football les plus recherchés en Streaming en France, le PSG est en tête devant d’autres équipes telles que l’OL (Olympique Lyonnais), l’OM (Olympique Marseillais), le LOSC (Lille) et Rennes.

Cela ne devrait pas être une grande surprise. Après un investissement important d’une société d’investissement basée au Qatar en juin 2011, le PSG a généré plus d’intérêt. Ayant pour but de faire de Paris l’une des équipes les plus compétitives du football européen, ce changement a suscité l’intérêt des Français. Depuis que Mbappé, Neymar et plus récemment Messi ont rejoint ce club de football, il y a eu une augmentation significative de l’intérêt que le public français a montré pour le PSG.

On peut également noter que cela n’a pas toujours été le cas. A une certaine époque en 2008, l’OM était plus populaire que le PSG en France.

De nombreuses dates ont marqué le sport français au cours de la dernière décennie avec des événements passionnants, et parmi ceux-ci, on peut noter la victoire aux Jeux olympiques du judoka professionnel français Tedy Rinner. De plus, la France a remporté la coupe du monde fin 2016, accompagnée d’une médaille de bronze aux Jeux olympiques pour l’équipe de France. Enfin, les prochains Jeux Olympiques d’été se tiendront à Paris, témoignant d’un intérêt prometteur de la part des Français.

Le plus grand événement sportif de ces derniers temps pour la France est sans aucun doute la coupe du monde 2018. Alors que la France n’avait pas gagné la coupe du monde depuis 20 ans, ce championnat a gagné beaucoup de terrain et a réitéré le fort intérêt que les Français portent au football.

En effet, nous avons remarqué une énorme augmentation de la demande de streaming au cours de cette période, alors que l’équipe nationale continuait à gagner des matchs.

Un autre sport est aussi étonnamment populaire. Même s’il n’est pas beaucoup pratiqué en France, le football américain est un sport très populaire, notamment lors du super-bowl.

Comme le montre l’infographie, la NFL est quelque chose que les Français s’intéressent au streaming. Avec une énorme part de marché aux États-Unis, la NFL attire certainement l’attention au-delà des États-Unis.

Naturellement, chez ExpressVPN, nous surveillerons attentivement tout ce qui est associé au sport en streaming, et nous vous tiendrons au courant de toutes les nouvelles, ou dates importantes dont vous devez vous souvenir . Utilisez toujours un réseau privé virtuel (VPN) chaque fois que vous regardez un évènement en streaming. Cela garantira ainsi que votre activité en ligne reste privée, sécurisée et exempte de perturbations.