Journées du Patrimoine : Découvrir les trésors culturels français depuis son canapé

Les Français aiment leur patrimoine, en témoigne le succès annuel des journées du Patrimoine dont la 40ème édition se tiendra du 16 au 17 septembre 2023.

Elles représentent une occasion unique de lever le mystère sur des lieux uniques que nous connaissons tous mais qui ne sont pas toujours ouverts à la visite le reste de l’année. Pour ce faire, de nombreuses personnes les planifient même en amont, notamment via le site officiel de l’événement.

Accéder au patrimoine culturel n’est pas toujours simple ! Il faut anticiper les conditions de la visite et réserver des créneaux pour éviter les files d’attente. Et qu’en est-il du patrimoine français exposé à l’étranger ou déplacé pour une exposition ? Surtout que tout le monde n’a pas toujours l’opportunité de voyager pour le découvrir.

Avez-vous pensé à visiter ces lieux et admirer les œuvres tout simplement depuis chez vous ?

Tour d’horizon des musées français visitables en ligne

Musée du Louvre – Paris

Devant l’affluence et la popularité dont il fait l’objet, le Louvre propose des vidéos et des podcasts pour découvrir ses grandes galeries et collections autrement. Le musée a conçu différents parcours thématiques mais également une version en réalité virtuelle de Mona Lisa, « en tête à tête avec la Joconde », visible sur Smartphone.

Musée d’Orsay – Paris

Néoclassicisme, symbolisme, romantisme… Depuis le confinement, le Musée d’Orsay a mis en place un système de visites en ligne. Chaque rencontre avec une œuvre s’accompagne d’un texte explicatif sur le peintre et le contexte de l’œuvre.

Musée du Quai Branly Jacques Chirac – Paris

Non seulement vous pouvez admirer les collections du musée des arts et civilisations d’Afrique, d’Asie, Océanie et Amériques, mais grâce à leur outil de réalité virtuelle vous pouvez aussi admirer sa célèbre architecture externe, avec des prises de vues à 360 degrés.

MAUM – Musée Art Urbain Montpellier

Vous êtes plutôt amateur de Street Art et vous ne pouvez pas aller dans l’Hérault ? Ce tout nouveau musée lancé en 2022 est fait pour vous et accessible sur Internet. Il regroupe des œuvres de Street Art de Montpellier, de l’Hérault et de toute la France. On peut s’y promener comme dans une vraie galerie, ou dans de vrais lieux extérieurs : vous verrez les quais du Verdanson, comme si vous y étiez.

macLYON – Musée d’art contemporain de Lyon

Place enfin à l’art contemporain. Ici aussi, vous avez la possibilité de parcourir des salles avec une vue à 360 degrés. Les visites virtuelles concernent des expositions thématiques et vous avez la possibilité de zoomer sur une œuvre afin de mieux visualiser les détails.

Les musées ne sont pas les seuls endroits concernés par cette dynamique. Divers lieux proposent aussi des visites virtuelles que ce soit pour des installations en extérieur ou des infrastructures.

Les lieux emblématiques à découvrir en ligne

Le Château de Versailles

Deux possibilités s’offrent à vous : la visite en ligne et la visite via la réalité virtuelle. La première option propose différents parcours thématiques : l’univers de Marie-Antoinette, la botanique, les sciences… tandis que la seconde option nécessite de disposer d’un casque et de se connecter sur la plateforme Steam. Vous pouvez ainsi arpenter la galerie des glaces et les différents appartements.

La Tour Eiffel – Paris

Vous n’aimez pas les escaliers et l’affluence, mais vous souhaitez voir la vue panoramique ? c’est possible ! La Tour Eiffel est l’un des sites les plus visités de France. En passant par la version en ligne, vous pouvez aussi aller plus loin et voir les étapes de la construction de la Tour, les plans de conception et des ingénieurs et ouvriers à la tâche lors de son édification.

Le phare du Cap-Ferret

Toujours à la recherche d’une vue à couper le souffle ? Inutile de monter les 258 marches du phare pour admirer la vue offerte par cet édifice unique !

Le Château de Chantilly

Non seulement vous pouvez visiter le château en ligne mais vous pourrez aussi avoir accès à certains fonds non exposés au visiteur, avec notamment certains dessins, gravures ou photographies sensibles à la lumière. Seul bémol, vous ne dégusterez pas la crème chantilly…

La résidence de Claude Monet – Giverny

Il n’est pas forcément nécessaire de se déplacer pour contempler le fameux pont vert japonais qui a tant inspiré Claude Monet pendant 43 ans. La visite virtuelle vous donne l’occasion d’admirer la maison, les jardins, les végétaux, les nymphéas et la collection d’estampes japonaises du peintre.

Les toits du Palais Garnier – Paris

Dans des conditions normales, il n’est pas possible d’accéder aux toits de l’Opéra Garnier. Le monde virtuel vous offre cette possibilité ainsi qu’un panorama époustouflant sur la capitale, dont il ne faut pas se priver.

Les musées se prêtent des œuvres entre eux et il peut donc arriver que l’œuvre que vous souhaitez admirer se trouve à l’étranger. Et le rayonnement de l’art français est tel que certaines œuvres font partie des fonds de certains musées à l’étranger. En quelques clics, vous pouvez pourtant les admirer. Petite sélection.

Ces œuvres françaises exposées à l’étranger

Les meules à Giverny de Claude Monet – Musée de l’Ermitage, Saint-Pétersbourg, Russie

Ce chef d’œuvre du plus connu des peintres impressionnistes français est visible en ligne. S’il faut parcourir un grand nombre de salles du musée par l’atteindre, depuis votre salon il suffira de quelques clics.

La Statue de la Liberté, New York City, États-Unis

Le monument emblématique de la ville de New York est l’œuvre du sculpteur Auguste Bartholdi. C’est un don de la France en 1886 en signe d’amitié, pour célébrer le centenaire de la Déclaration d’indépendance américaine. S’il y en a également une à Paris, son échelle n’est pas du tout comparable !

Danse d’Henri Matisse, Musée de l’Ermitage, Saint-Pétersbourg, Russie

Une œuvre moderne monumentale tant par son impact sur l’art que par sa taille. A l’époque, le tableau fait scandale, de par la nudité des personnages et leurs couleurs vives. Une œuvre avant-gardiste à découvrir en ligne !

Jour de Dieu, Paul Gauguin, Art Institute of Chicago, États-Unis

Une œuvre qui reflète l’expérience tahitienne du peintre postimpressionniste français et représentant la déesse Hina en son centre. Aujourd’hui, il faudrait se rendre dans l’État de l’Illinois pour la contempler ou alors faire la visite virtuelle.

Le déjeuner des canotiers, Auguste Renoir, Philips Collection in Washington DC, États-Unis

C’est l’une des œuvres les plus connue d’Auguste Renoir, achevée en 1881 : l’une des dernières peintures impressionnistes de l’artiste, reflétant l’atmosphère des guinguettes au bord de l’eau, si populaires en France.

Mais ce n’est pas tout. Soupçonniez-vous pouvoir visiter ces sites insolites ? Vous avez pourtant bien accès à ce type d’expériences inédites !

Les endroits insolites : vous n’y pensiez peut-être pas… et pourtant !

La grotte de Lascaux

Le site originel, découvert par accident en 1940 par deux adolescents, n’est plus ouvert au public pour en assurer sa protection. Seule une réplique est accessible aux visites… mais il y a aussi l’option virtuelle.

La station spatiale internationale

Vous n’y avez peut-être pas pensé et pourtant c’est possible : l’astronaute français Thomas Pesquet a pris de nombreuses photos lors de son séjour et vous permet de découvrir les différentes parties de la station comme si vous y étiez ! Vous apprendrez tous les aspects de la vie de ce laboratoire de l’espace.

Et comme nous ne sommes pas uniquement chauvins et que nous aimons tout découvrir, voici un bonus avec des merveilles dispersées à travers le monde, mais accessibles depuis votre bureau.

Ces sites à l’étranger que vous pourrez voir en ligne si vous ne souhaitez ou ne pouvez pas voyager

Machu Picchu, Pérou

Temple du Soleil, le temple des Trois Fenêtres et l’observatoire de l’Intihuatana… Inutile de braver l’altitude et de se préparer physiquement à la découverte du site. La citadelle inca est accessible sur Internet !

Le Colisée, Rome

Si la visite du Colisée munie de lunettes de réalité virtuelle est une option, il y a aussi la visite en ligne : immergez-vous dans les allées de ce célèbre monument romain !

Le temple d’Angkor, Cambodge

On estime un vol d’avion entre Paris et le Cambodge à 14 heures environ et il n’y a pas de vols directs. Allez-y plus rapidement avec Google pour en apprécier tous les détails.

Petra, Jordanie

Site classé au patrimoine mondial de l’Unesco, les ruines de Petra, vieilles de plus de 2000 ans, n’attendent que vous ! Quand on connaît la superficie du site, pas moins de 250 k2, c’est assez appréciable de la visiter sans bouger.

Le Taj Mahal, Inde

Dénommé le « Palais de la Couronne », il représente un Mausolée commandité par l’Empereur Shâh Jahân pour célébrer la mémoire de son épouse. C’est aussi l’une des sept merveilles du monde, et désormais, une merveille d’Internet.

Vous avez désormais de nombreuses idées de visite. Maintenant, comment faire en sorte que votre expérience de découverte se passe le mieux possible en ligne ?

Se munir d’un VPN pour améliorer ses expériences de visite

Pour assurer une visite de la meilleure qualité possible sur Internet, les outils de VPN sont recommandés.

D’abord parce qu’ils permettent d’accéder à tous les sites Internet, même ceux qui auraient été géo-bloqués depuis un pays. Le patrimoine est ainsi accessible, quel que soit le pays où il est exposé.

D’autre part, les VPN permettent d’assurer la sécurité de vos connexions et de protéger vos données personnelles. Vos visites restent anonymes !

Autre bénéfice particulièrement appréciable : une plus grande vitesse de connexion, ce qui est intéressant quand on sait la quantité de données nécessitées par une visite virtuelle pour capter tous les détails. Le VPN assure confort, fluidité et rapidité.

Les quelques sites présentés ici ne représentent qu’une infime partie de tout ce que vous pouvez découvrir en ligne. Notre patrimoine et celui de nos voisins représentent des connaissances inouïes qu’Internet permet de démocratiser et de mettre à portée de tous en quelques clics. L’accès à toute cette culture peut se faire depuis chez vous, il suffit d’avoir les bons réflexes !