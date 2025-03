Zakenreizigers hebben al genoeg aan hun hoofd; zich zorgen maken over de risico’s van openbare wifi zou daar niet bij moeten horen. Daarom werkt ExpressVPN samen met Booking.com for Business, het zakelijke reisplatform van Booking.com, om professionals extra beveiliging te bieden terwijl ze overal ter wereld werken.

Als onderdeel van deze samenwerking introduceert ExpressVPN een exclusief aanbod: zakenreizigers die zich via Booking.com for Business aanmelden voor een 12-maandenabonnement op ExpressVPN, krijgen vier extra maanden gratis.

Waarom dit belangrijk is voor zakenreizigers

Werk stopt niet zodra je het kantoor verlaat. Of je nu e-mails checkt in een luchthavenlounge, videogesprekken voert vanuit een hotel of gevoelige bedrijfsdocumenten opent via openbare wifi, verbonden blijven brengt privacyrisico’s met zich mee. ExpressVPN helpt zakenreizigers met:

Veilige openbare wifi : Bescherm je gegevens bij verbinding met netwerken in cafés, luchthavens en hotels.

: Bescherm je gegevens bij verbinding met netwerken in cafés, luchthavens en hotels. Overal toegang tot bedrijfsbronnen : Wijzig je virtuele locatie en werk zonder onderbrekingen door.

: Wijzig je virtuele locatie en werk zonder onderbrekingen door. Onderweg privé te blijven: Verberg je IP-adres en versleutel je online activiteiten.

Een groeiende behoefte aan digitale beveiliging onderweg

Remote werken en zakelijk reizen nemen toe, maar dat geldt ook voor cyberdreigingen die zich op reizigers richten. Zac Eller, GM, Global Partnerships & Business Development bij ExpressVPN, benadrukt het belang van deze samenwerking:

“De samenwerking tussen ExpressVPN en Booking.com for Business is een bewijs van onze toewijding om een veiligere digitale ervaring te bieden, vooral voor degenen wiens werk hen over de hele wereld brengt. We zijn verheugd om de premium privacy-oplossingen van ExpressVPN aan te bieden aan het wereldwijde netwerk van zakenreizigers dat Booking.com for Business ondersteunt.”

Josh Wood, Director of Business Travel & Head of Booking.com for Business, deelt dit sentiment:

“Onze samenwerking met ExpressVPN sluit perfect aan bij onze visie om reizen gemakkelijker te maken voor onze klanten. Deze krachtige privacytools breiden de manieren verder uit waarop we kleine bedrijven helpen om elk aspect van hun reisbehoeften te beheren.”