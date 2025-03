Chi viaggia per lavoro ha già abbastanza da gestire—correre rischi con il Wi-Fi pubblico non dovrebbe essere uno di questi. Ecco perché ExpressVPN si è unito a Booking.com for Business, la piattaforma di viaggio aziendale di Booking.com, per offrire ai professionisti maggiore sicurezza mentre lavorano ovunque si trovino.

Nell’ambito di questa partnership, ExpressVPN lancia un’offerta esclusiva: chi sottoscrive un abbonamento di 12 mesi a ExpressVPN tramite Booking.com for Business riceverà quattro mesi extra gratuiti.

Perché è importante per chi viaggia per lavoro

Il lavoro non si ferma quando si lascia l’ufficio. Che si tratti di controllare le email in una lounge aeroportuale, partecipare a videochiamate da un hotel o accedere a documenti aziendali riservati tramite Wi-Fi pubblico, restare connessi comporta rischi per la privacy. ExpressVPN aiuta i professionisti in viaggio a:

Proteggere il Wi-Fi pubblico : Mantieni i tuoi dati al sicuro quando ti connetti a reti di bar, aeroporti o hotel.

: Mantieni i tuoi dati al sicuro quando ti connetti a reti di bar, aeroporti o hotel. Accedere alle risorse aziendali ovunque : Modifica la tua posizione virtuale per lavorare senza interruzioni.

: Modifica la tua posizione virtuale per lavorare senza interruzioni. Restare privato in movimento: Nascondi il tuo indirizzo IP e cripta la tua attività online.

Una crescente necessità di sicurezza digitale in viaggio

Il lavoro da remoto e i viaggi di lavoro sono in aumento, così come le minacce informatiche che prendono di mira i viaggiatori. Zac Eller, GM, Global Partnerships & Business Development di ExpressVPN, sottolinea l’importanza di questa collaborazione:

“La partnership tra ExpressVPN e Booking.com for Business testimonia il nostro impegno nel garantire un’esperienza digitale più sicura, soprattutto per chi lavora in giro per il mondo. Siamo entusiasti di offrire le soluzioni di privacy premium di ExpressVPN alla rete globale di viaggiatori business facilitata da Booking.com for Business.”

Josh Wood, Director of Business Travel & Head di Booking.com for Business, condivide questo punto di vista:

“La nostra collaborazione con ExpressVPN si allinea perfettamente alla nostra visione di rendere i viaggi più semplici per i nostri clienti. Questi strumenti avanzati per la privacy ampliano ulteriormente il nostro supporto alle piccole imprese nella gestione di ogni aspetto dei loro viaggi.”