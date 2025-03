Frappée par deux violations de données massives en 2016, Yahoo est bien connu pour son manque de protection de ses utilisateurs.

Tous les comptes Yahoo ont été affectés.

Cela signifie qu’il y a une forte possibilité que vos données aient été compromises.

Si vous souhaitez supprimer votre compte e-mail Yahoo, alors vous êtes au bon endroit. Dans ce guide pratique, nous vous montrerons comment désactiver votre e-mail Yahoo de manière permanente.

Supprimer votre compte Yahoo

Avant de supprimer Yahoo mail de manière permanente, vous devez être conscient que d’autres services tels que Flickr, Yahoo Messenger et My Yahoo y sont connectés. En désactivant Yahoo mail, vous renoncez également à l’utilisation de ces produits associés.

Ainsi, si vous avez un compte actif lié à votre e-mail Yahoo, assurez-vous de télécharger toutes les données dont vous avez besoin avant de passer aux étapes suivantes.

Consultez la page de résiliation de compte Yahoo et connectez-vous avec votre identifiant et votre mot de passe. Assurez-vous de relire tous les termes et conditions pour éviter les mauvaises surprises. Une fois que cela est fait, cliquez sur le bouton « Continuer et supprimer mon compte ». Ensuite, vous devriez voir à l’écran un message de confirmation de Yahoo qui vous donne une dernière chance de changer d’avis. À ce stade, vous devez resaisir votre adresse e-mail et cliquer sur « Oui, supprimer ce compte ». Cliquez sur « J’ai compris » et c’est la fin du processus !

À quel moment mon e-mail Yahoo sera-t-il supprimé ?

Une fois que vous avez confirmé que vous souhaitez supprimer votre compte Yahoo mail, vos e-mails ainsi que d’autres services (comme Flickr) ne seront plus accessibles. Cependant, supprimer définitivement le compte des serveurs de Yahoo prend au minimum 40 jours.

Dans certains pays, cela peut prendre plus de temps que cela.

Cette période d’attente vous donne le temps de réactiver votre compte e-mail Yahoo, si vous le souhaitez. Vous devrez tout simplement vous connecter à nouveau au service avec le même identifiant et le même mot de passe qu’avant. Cependant, si vous ne faites rien, votre compte sera automatiquement supprimé.

Une fois la période d’attente passée, il ne sera plus possible de récupérer votre compte.

Si Yahoo affirme qu’il supprime la plupart des données de ses serveurs, il admet que certaines d’entre elles restent. Pour plus de détails, consultez la page de support de Yahoo sur le stockage et l’anonymisation des données.

Violation des données de Yahoo

Le 22 septembre 2016, Yahoo a révélé qu’un tiers a volé les détails de plus de 500 millions de comptes utilisateurs Yahoo vers la fin de l’année 2014. Le 14 décembre 2016, la société a annoncé une autre violation impliquant les comptes d’un milliard d’utilisateurs de Yahoo, qui a eu lieu en août 2013.

Yahoo a par la suite déterminé que cette violation avait en fait touché tous ses utilisateurs à l’époque, soit 3 milliards de comptes.

Quelles données ont été volées à Yahoo ?

Dans les deux incidents de violations de données, les données volées comprenaient des informations personnelles telles que des noms, addresses e-mail, numéros de téléphone, dates de naissance et, dans certains cas, des questions et réponses de sécurité chiffrées ou non chiffrées. Yahoo a indiqué que les données volées n’incluaient pas des détails de comptes bancaires ni des informations de cartes de crédit.

Yahoo a également révélé que les pirates informatiques ont créé des faux cookies qui leur permettaient d’accéder aux comptes d’utilisateurs sans besoin de mot de passe. Depuis, Yahoo a supprimé les cookies falsifiés et a informé les utilisateurs concernés.

Mon compte Yahoo Mail a-t-il été piraté ?

Yahoo a contacté les détenteurs de tous les comptes potentiellement affectés. Si vous n’avez pas été contacté par Yahoo, il y a des chances que votre compte soit resté sûr.

Toutefois, vérifiez périodiquement le comportement de votre compte Yahoo Mail. Si vous :

Ne recevez pas d’e-mails

Recevez beaucoup de spams

Recevez des notifications de connexion venant de lieux inhabituels

Recevez des plaintes de vos contacts qui vous reprochent de leur envoyer des spams

Quels sont mes droits ?

Si vous aviez eu un compte e-mail Yahoo entre 2012 et 2016 et avez reçu un e-mail de Yahoo vous notifiant que votre compte a été compromis, vous pouvez être éligible à un versement en espèces.

Yahoo a accepté de payer plus de 117 millions de dollars après un recours collectif effectué par les victimes des violations de données. Les utilisateurs affectés peuvent opter pour 2 ans gratuits de surveillance du rapport de crédit, ou de 358$ de paiement en espèces s’ils disposent déjà d’une surveillance du rapport de crédit.

Contactez le coordinateur du règlement pour réclamer votre argent.

