TrustedServer-teknologia on merkittävä harppaus käyttäjien yksityisyyden ja turvallisuuden suojaamisessa, sillä se ratkaisee VPN-palvelimien käyttöön liittyviä perinteisiä riskejä. Sinun ei tarvitse luottaa vain meidän sanaamme, sillä TrustedServer-tekniikka on PwC:n auditoima. Lisäksi olemme lisänneet bug bounty -haavoittuvuuspalkkio-ohjelmaamme kertaluonteisen, 100 000 Yhdysvaltain dollarin suuruisen bonuspalkkion TrustedServeriin liittyvien turvallisuusongelmien ilmoittamisesta.

Alan kehittynein VPN-palvelinteknologia, joka on riippumattomasti auditoitu varmistamaan olennaiset suojaukset – tätä on ExpressVPN:n TrustedServer.

