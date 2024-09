Med TrustedServer forhindrer ExpressVPN operativsystemet og appene fra å noen gang skrive til harddisken. I stedet kjører serverne kun på flyktig minne, eller RAM. Fordi RAM krever strøm for å lagre data, slettes all informasjonen på en server hver gang den slås av og på igjen. Dette forhindrer at både data og potensielle inntrengere kan bli værende på maskinen.

Den typiske måten å kjøre servere på, er avhengig av harddisker som inneholder alle data til de slettes og blir overskrevet. Dette øker risikoen for at serverne utilsiktet inneholder sensitiv informasjon. Disse dataene innebærer en risiko om tredjeparter skulle hacke eller ta over serveren. Hackere som tar seg gjennom serverens forsvar, kan dessuten være i stand til å installere en bakdør som kan forbli på serveren på ubestemt tid.

Denne videoen viser hvordan viktige innovasjoner i ExpressVPNs TrustedServer jobber sammen for å gi en sikrere internettopplevelse for deg.

