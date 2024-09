De TrustedServer technologie betekent een grote sprong voorwaarts in het beschermen van de privacy en veiligheid van gebruikers doordat het belangrijke risico's aanpakt die te maken hebben met de manier waarop VPN-servers traditioneel werken. En je hoeft ons niet op ons woord te geloven — TrustedServer technologie is door PwC beoordeeld. We hebben in ons bugbountyprogramma ook een eenmalige bonus van US$ 100.000 uitgeloofd, speciaal voor het opsporen van veiligheidsproblemen binnen TrustedServer.

De baanbrekende beveiliging van TrustedServer: alleen beschikbaar bij ExpressVPN.