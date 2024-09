Avec la technologie TrustedServer, ExpressVPN empêche le système d’exploitation et les applis d'enregistrer vos données sur un disque dur. Au lieu de cela, les serveurs VPN sont configurés pour un fonctionnement avec une mémoire vive ou RAM. Étant donné qu'une RAM a besoin d'énergie pour enregistrer les données des utilisateurs, toutes les informations traitées dans un serveur sont supprimées après chaque redémarrage, ce qui permet non seulement de prévenir la sauvegarde de vos données, mais aussi de vous protéger des intrusions potentielles.

