TrustedServer od ExpressVPN uniemożliwia systemowi operacyjnemu i aplikacjom zapisywanie danych na twardym dysku. Zamiast tego serwer działa wyłącznie na pamięci ulotnej lub RAM. Ponieważ pamięć RAM wymaga zasilania do przechowywania danych, wszystkie informacje na serwerze są wymazywane za każdym razem, gdy jest wyłączany i ponownie włączany – chroni to jednocześnie dane, jak i powstrzymuje potencjalnych „włamywaczy”.

Typowy sposób uruchamiania serwerów opiera się na twardych dyskach, które zachowują wszystkie dane, dopóki nie zostaną wymazane i nadpisane. Wiąże się to z pewnym ryzykiem: serwery mogą przypadkowo zawierać poufne informacje. Dane te mogą być zagrożone, jeśli dojdzie do zhakowania lub przejęcia serweru. Co gorsza, hakerzy, którym uda się pokonać zabezpieczenia serwera, mogą zainstalować tzw. backdoor, który pozostanie tam już na zawsze.

