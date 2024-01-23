TrustedServer от ExpressVPN: передовая защита
Самая продвинутая технология, используемая для создания VPN-серверов. Независимая проверка доказала ее надежность и безопасность. TrustedServer от ExpressVPN.
- VPN-серверы на базе ОЗУ: все данные полностью удаляются из их памяти при каждой перезагрузке
- Серверы ничего не записывают на жесткие диски, что сводит к минимуму риск утечек
- Серверное ПО переустанавливается с нуля при каждом запуске серверов
- Мы точно знаем, что именно запущено на каждом отдельном сервере
- VPN-серверы на базе ОЗУ: все данные полностью удаляются из их памяти при каждой перезагрузке
- Серверы ничего не записывают на жесткие диски, что сводит к минимуму риск утечек
- Серверное ПО переустанавливается с нуля при каждом запуске серверов
- Мы точно знаем, что именно запущено на каждом отдельном сервере
Что такое TrustedServer?
Из этого видео вы узнаете, как инновационная технология TrustedServer от ExpressVPN позволяет использовать Интернет более безопасно.
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Устранение риска, связанного с использованием жестких дисков
Проблема традиционных серверов
Обычно на серверах используются жесткие диски, на которых хранятся все данные, пока они не будут удалены и вместо них записаны новые. В результате повышается риск того, что на серверах может случайно остаться конфиденциальная информация. Эти данные могут оказаться у третьих лиц, если сервер будет взломан или захвачен. Хуже того, хакеры могут взломать защиту сервера и установить лазейку, которая останется там на неопределенное время.
Решена за счет использования только ОЗУ
Технология TrustedServer от ExpressVPN не позволяет операционной системе и приложениям записывать данные на жесткий диск. Вместо этого серверы используют только оперативную память, или ОЗУ. Поскольку оперативной памяти требуется электроэнергия для хранения данных, вся информация на сервере стирается каждый раз, когда сервер перезагружается. Вследствие чего данные не хранятся постоянно на сервере, и потенциальные злоумышленники не могут ими воспользоваться.
TrustedServer: новый стандарт качества
Технология TrustedServer стала серьезным прорывом в сфере защиты и обеспечения приватности пользовательских данных. TrustedServer устраняет риски, связанные с традиционными VPN-серверами. Мы не просим верить нам на слово — технология была проверена специалистами из PwC. Мы также предлагаем награду в размере 100 000 долл. США за обнаружение уязвимостей в алгоритмах TrustedServer.
TrustedServer обеспечивает защиту на качественно новом уровне — доступно только пользователям ExpressVPN.