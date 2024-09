Resolvido usando somente memória RAM

Com a TrustedServer, a ExpressVPN impede que o sistema operacional e aplicativos gravem dados no disco rígido. Em vez disso, o servidor é rodado inteiramente na memória RAM. Como a RAM precisa de energia para armazenar dados, todas as informações no servidor são removidas sempre que ele é desligado e ligado novamente - impedindo que os dados e os possíveis invasores sejam mantidos na máquina.