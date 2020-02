Cómo configurar ExpressVPN

para Xbox One y 360

Use nuestro servicio MediaStreamer

MediaStreamer le permite ver contenido al que quizás usted no tenga acceso de otra manera. Es el más fácil de configurar, pero no ofrece la protección ni las ventajas para videojuegos que sí le brinda una VPN. (Entérese de cómo configurar MediaStreamer en Xbox One o Xbox 360).

Conéctese a un router compatible con VPN

Con ExpressVPN en su router, usted puede suministrarles toda la seguridad y privacidad de una VPN a todos y cada uno de los dispositivos que tenga en casa, incluyendo su Xbox. Estar protegido será tan sencillo como simplemente unirse a su red Wi-Fi. (¿No está listo para un router VPN? también puede usar su equipo Windows o Mac como un "router virtual").