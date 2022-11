Hvad er fordelene ved en VPN for kryptobrugere?

Mange vælger at være kryptobruger på grund af den anonymitet, det giver dem, når de foretager køb eller investeringer online. Din IP-adresse kan dog være knyttet til dine transaktioner på blockchain, og derfor er der større chance for, at din identitet og placering afsløres.

Med ExpressVPN kan du sløre din IP-adresse for at holde dig mere anonym, så du kan handle med kryptovaluta samt købe og sælge NFT'er uden at gå på kompromis med privatliv eller sikkerhed.