Po co używać Bitcoina do zakupu VPN?

Używanie kryptowalut do zakupu VPN pomaga zachować większą anonimowość podczas zakupów, ponieważ transakcje kryptograficzne, w porównaniu do kart kredytowych i bankowości internetowej, są trudniejsze do powiązania z Twoją osobą. ExpressVPN ułatwia uzyskanie ochrony online, dzięki czemu płacąc kryptowalutami, nie musisz nawet podawać swoich danych osobowych, takich jak imię i nazwisko lub adres – do rejestracji potrzebny jest wyłącznie adres e-mail.