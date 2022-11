A melhor VPN que aceita Bitcoin em 2022

Por que usar Bitcoin para assinar uma VPN?

Utilizar uma criptomoeda para comprar uma VPN ajuda você a ficar mais anônimo durante a compra, pois as transações feitas com criptomoedas são mais difíceis de serem vinculadas à sua identidade real em comparação com cartões de crédito e serviços bancários online. A ExpressVPN facilita a sua proteção online e você nem precisa fornecer dados pessoais, como nome ou endereço, ao pagar com criptomoedas — tudo o que é necessário para se inscrever é um endereço de e-mail.