VPN, kripto kullanıcılarına nasıl fayda sağlar?

Kripto kullanan birçok kişi, çevrimiçi satın alma veya yatırım yaptıklarında kripto paranın sağladığı anonimlik nedeniyle bunu yapıyor. Ancak IP adresiniz blok zincirindeki işlemlerinize bağlanabilir, bu da kimliğinizin ve konumunuzun açığa çıkma olasılığını artırır.

ExpressVPN ile, daha anonim kalmak için IP adresinizi maskeleyebilirsiniz. Bu da gizlilik veya güvenlikten ödün vermeden kripto işlemi yapmanıza ve NFT'ler alıp satmanıza olanak tanır.