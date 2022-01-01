Bitcoin kabul eden en iyi VPN
2022'de Bitcoin kabul eden en iyi VPN
Kripto para kabul eden bir VPN mi arıyorsunuz? ExpressVPN için Bitcoin veya diğer kripto paralarla kolayca ve güvenli bir şekilde ödeme yapın.
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Bitcoin ile ExpressVPN nasıl satın alınır
1. Adım: ExpressVPN sipariş sayfasına gidin
2. Adım: Planınızı seçin
3. Adım: E-posta adresinizi girin
4. Adım: Tercih ettiğiniz ödeme yöntemi olarak "Bitcoin"i seçin
5. Adım: Satın alma işleminizi onaylamak için "BitPay'e Devam Et"e tıklayın
Neden VPN satın almak için Bitcoin kullanmalısınız?
VPN satın almak için kripto para kullanmak, satın alma işleminiz sırasında daha anonim kalmanıza yardımcı olur, çünkü kripto işlemlerini gerçek dünyadaki kimliğinize bağlamak, kredi kartları ve çevrimiçi bankacılıkla karşılaştırıldığında daha zordur. ExpressVPN, çevrimiçi ortamda korunmayı kolaylaştırır ve kripto para ile ödeme yaparken adınız veya adresiniz gibi kişisel verileri vermenize bile gerek yoktur; kaydolmak için gereken tek şey bir e-posta adresidir.
VPN, kripto kullanıcılarına nasıl fayda sağlar?
Kripto kullanan birçok kişi, çevrimiçi satın alma veya yatırım yaptıklarında kripto paranın sağladığı anonimlik nedeniyle bunu yapıyor. Ancak IP adresiniz blok zincirindeki işlemlerinize bağlanabilir, bu da kimliğinizin ve konumunuzun açığa çıkma olasılığını artırır.
ExpressVPN ile, daha anonim kalmak için IP adresinizi maskeleyebilirsiniz. Bu da gizlilik veya güvenlikten ödün vermeden kripto işlemi yapmanıza ve NFT'ler alıp satmanıza olanak tanır.
SSS: Bitcoin ile VPN satın alma hakkında
ExpressVPN'in maliyeti ne kadardır?
ExpressVPN üç abonelik planı sunar:
1 aylık plan, ayda 12,95 USD
6 aylık plan, ayda 9,99 USD
12 aylık plan, ayda 8,32 USD
Planlarımız hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.
USDT ile ExpressVPN satın alabilir miyim?
Evet, Tether (USDT) kullanarak ExpressVPN satın alabilirsiniz. Sipariş vermeden önce Coinbase ve Kraken gibi uyumlu cüzdanınıza Tether ile para yatırdığınızdan emin olun.
ExpressVPN hangi Bitcoin cüzdanlarını destekliyor?
ExpressVPN, aşağıdaki cüzdanlarla Bitcoin ödemesini destekler:
Bitpay, Copay, Coinbase, Blockchain Wallet, Electrum Wallet, BRD wallet, Brave Browser, Equal Wallet, Metamask, Opera Browser, Exodus Wallet, Atomic Wallet, Bittrex, Coinomi Wallet, Freewallet, Guarda Wallet, Jaxx Liberty, Kraken, Ledger Wallet, Poloniex, Trezor Wallet, Trust Wallet, Zelcore, Abra Wallet, Armory Wallet, Ballet Wallet, Binance, Bitcoin Core, Bitcoin Wallet by Polehin, Bitcoin.com Wallet, Bitfinex, BitGo, BitMEX, Bitnovo, Bitpanda, Bitso, Bitstamp, Bitwala, BlockSettle, BlueWallet, BTC.com Wallet, Cash App, CEX,io, Changelly, Coinbase Pro, Coinbase Wallet, Coinfloor, CoinJar, CoinSmart, CoolWallet, Crypto.com, Dapper, Dogecoin Core, Edge Wallet, Eidoo Wallet, Enjin Wallet, Gemini, Green Wallet, HODL Wallet, Huobi, iBitcoin.se, imToken, KuCoin, Liquid, LocalBitcoins, Lumi Wallet, Luno, Mycelium Wallet, OKCoin, OKEx, Paxful, Rain, Samourai Wallet, Shakepay, ShapeShift, Uphold, Wasabi Wallet, Xapo, Zap Wallet, ZenGo Wallet
Bitcoin ile VPN satın alırsam herhangi bir işlem ücreti alınır mı?
Bitcoin veya diğer kripto paraları kullanarak VPN satın aldığınızda siparişinizi tamamlamak için BitPay'e yönlendirileceksiniz. İlgili kripto para ağında işlenmesi için BitPay tarafından bir işlem ücreti alınacaktır.
Neden tüm VPN'ler kripto para kabul etmiyor?
Kredi kartlarından farklı olarak, kripto para standart bir ödeme şekli olarak kabul edilmez. ExpressVPN kendini kullanıcı gizliliğini sağlamaya adamıştır, bu nedenle 2014'ten beri yeni hesaplara kaydolan kullanıcılar için Bitcoin ve kripto para ödemelerini kabul ediyoruz.
Kripto gerçekten anonim mi?
Varsayılan olarak Bitcoin ödemeleri, banka havaleleri veya kredi kartları gibi geleneksel elektronik ödemelerden çok daha gizlidir. Ancak, %100 anonim değildirler. Bitcoin ile finansal gizliliğinizi koruma hakkında daha fazla bilgi edinin.
VPN, Bitcoin'imi korumaya yardımcı olabilir mi?
VPN, Bitcoin'inizi hırsızlığa karşı koruyamaz, ancak kripto cüzdanınızın ve işlemlerinizin güvenliğini artırmaya yardımcı olabilir. VPN, trafiğinizi şifreli bir tünel üzerinden yönlendirerek size daha fazla anonimlik ve mahremiyet sağlar ve gerçek IP adresinizi maskeleyerek sizi kötü niyetli üçüncü taraflardan korur..
Kripto cüzdanınızı her zaman güçlü bir parola ve kurtarma ifadesi ile düzgün bir şekilde güvence altına almalısınız. Cüzdanınızın özel anahtarlarını veya kurtarma ifadesini asla kimseyle paylaşmayın ve mümkünse çevrimdışı olarak güvenli bir yerde saklayın.
Kripto para satın alırken VPN kullanmalı mıyım?
VPN, cihazınız ile internet arasında güvenli bir tünel oluşturur. Bu, çevrimiçi kripto paralarla uğraşırken özellikle önemlidir, çünkü İSS'nizin ve diğer üçüncü tarafların çevrimiçi etkinliğinizi görüntülemesini veya IP adresinizi işlemleriniz veya blok zinciri kayıtlarındaki bilgilerle ilişkilendirmesini engeller.
ExpressVPN'i bugün risksiz deneyin
ExpressVPN'i sevin veya paranızı geri alın. Tüm planlarımız otomatik olarak 30 günlük para iade garantisi kapsamındadır, böylece ExpressVPN'i sıfır riskle deneyebilirsiniz.
30 günlük para iade garantisi