Sie sollten Ihre Krypto-Wallet immer angemessen mit einem starken Passwort und einer Wiederherstellungsphrase sichern. Geben Sie die privaten Schlüssel Ihrer Wallet oder die Wiederherstellungsphrase niemals an Dritte weiter und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, möglichst offline.

Verbinden Sie sich mit VPN-Serverstandorten in 94 Ländern weltweit und wechseln Sie sie, so oft Sie möchten.

Die Verwendung von Kryptowährungen für den Kauf eines VPNs hilft Ihnen, während der Bestellabwicklung anonym zu bleiben, da Krypto-Transaktionen im Vergleich zu Kreditkarten und Online-Banking schwerer mit Ihrer realen Identität in Verbindung gebracht werden können. ExpressVPN macht es Ihnen leicht, sich online zu schützen, und Sie müssen nicht einmal persönliche Daten wie Ihren Namen oder Ihre Adresse angeben, wenn Sie mit Kryptowährungen bezahlen – alles, was Sie zur Registrierung benötigen, ist eine E-Mail-Adresse.

