Лучший VPN-сервис, принимающий биткойны
Лучший VPN-сервис, принимающий биткойны в 2022
Ищете VPN-сервис, который принимает оплату криптовалютами? Оплачивайте услуги ExpressVPN просто и безопасно биткойнами и другими криптовалютами.
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Как оплатить подписку ExpressVPN биткойнами
Шаг 1. Откройте страницу покупок ExpressVPN.
Шаг 2. Выберите тарифный план.
Шаг 3. Укажите адрес своей электронной почты.
Шаг 4. Выберите в качестве предпочтительного способа оплаты «Bitcoin».
Шаг 5. Нажмите «Перейти на BitPay», чтобы подтвердить покупку.
Зачем оплачивать VPN биткойнами?
Используя криптовалюту при покупке услуг VPN-сервиса, вы надежнее защищаете свою анонимность, поскольку транзакции криптовалют труднее привязать к вашей настоящей личности (в отличие, например, от банковских карт и онлайн-банкинга). Благодаря ExpressVPN получить защиту в Сети становится проще, и для этого вам даже не нужно предоставлять личные данные, такие как имя и адрес проживания, если вы оплачивате наши услуги криптовалютой. В этом случае для оформления подписки вам нужно указать только адрес электронной почты.
Как VPN помогает пользователям криптовалют?
Многие люди пользуются криптовалютами, поскольку этот способ оплаты обеспечивает им анонимность во время покупок или инвестиций, совершаемых онлайн. При этом ваш настоящий IP-адрес можно привязать к вашим транзакциям в блокчейне, из-за чего вашу личность и местоположение проще обнаружить.
С ExpressVPN вы сможете изменить свой IP-адрес и надежнее защитить свою анонимность. Так вы сможете торговать криптовалютой, покупать и продавать NFT-токены, не жертвуя своей приватностью и безопасностью.
ЧаВо: оплата услуг VPN биткойнами
Сколько стоит подписка на ExpressVPN?
ExpressVPN предлагает три тарифных плана:
подписка с ежемесячной оплатой (12,95 долларов США в месяц);
подписка с оплатой раз в 6 месяцев (9,99 долларов США в месяц);
подписка с оплатой раз в 12 месяцев (8,32 долларов США в месяц).
Могу ли я оплатить ExpressVPN при помощи USDT?
Да, вы можете купить подписку на ExpressVPN, используя криптовалюту Tether (USDT). Обязательно пополните свои счета на биржах (например, Coinbase и Kraken) токенами Tether перед покупкой.
Какие Bitcoin-кошельки поддерживает ExpressVPN?
ExpressVPN принимает к оплате токены Bitcoin, отправленные через следующие кошельки:
Bitpay, Copay, Coinbase, Blockchain Wallet, Electrum Wallet, BRD wallet, Brave Browser, Equal Wallet, Metamask, Opera Browser, Exodus Wallet, Atomic Wallet, Bittrex, Coinomi Wallet, Freewallet, Guarda Wallet, Jaxx Liberty, Kraken, Ledger Wallet, Poloniex, Trezor Wallet, Trust Wallet, Zelcore, Abra Wallet, Armory Wallet, Ballet Wallet, Binance, Bitcoin Core, Bitcoin Wallet by Polehin, Bitcoin.com Wallet, Bitfinex, BitGo, BitMEX, Bitnovo, Bitpanda, Bitso, Bitstamp, Bitwala, BlockSettle, BlueWallet, BTC.com Wallet, Cash App, CEX,io, Changelly, Coinbase Pro, Coinbase Wallet, Coinfloor, CoinJar, CoinSmart, CoolWallet, Crypto.com, Dapper, Dogecoin Core, Edge Wallet, Eidoo Wallet, Enjin Wallet, Gemini, Green Wallet, HODL Wallet, Huobi, iBitcoin.se, imToken, KuCoin, Liquid, LocalBitcoins, Lumi Wallet, Luno, Mycelium Wallet, OKCoin, OKEx, Paxful, Rain, Samourai Wallet, Shakepay, ShapeShift, Uphold, Wasabi Wallet, Xapo, Zap Wallet, ZenGo Wallet.
Если я оплачу услуги VPN биткойнами, нужно ли будет платить комиссию за транзакции?
При оплате услуг VPN биткойнами или другими криптовалютами вы будете перенаправлены на сервис BitPay для завершения покупки. Сервис BitPay берет свою комиссию за транзакцию, чтобы иметь возможность обработать ее в сети соотвествующей криптовалюты.
Почему не все VPN-сервисы принимают оплату криптовалютами?
В отличие от банковских карт, криптовалюта не является стандартным способом оплаты. Основная цель сервиса ExpressVPN — обеспечить своим пользователям максимальную приватность, поэтому мы принимаем оплату биткойнами и другими криптовалютами от пользователей, регистрирующих новые учетные записи, с 2014 года.
Действительно ли криптовалюты анонимны?
По умолчанию оплата биткойнами гораздо более приватная, чем традиционные виды электронной оплаты (например, банковские переводы и банковские карты). При этом такой способ оплаты нельзя назвать на 100% анонимным. Узнайте больше о том, как защитить свою финансовую конфиденциальность при помощи системы Bitcoin.
Поможет ли VPN защитить мои биткойны?
VPN не сможет уберечь вас от кражи биткойнов, но поможет улучшить защиту вашего криптокошелька и транзакций. Направляя ваш трафик через защищенный туннель, VPN повышает уровень вашей анонимности и приватности, а также маскирует ваш настоящий IP-адрес, тем самым защищая вас от злоумышленников.
Нужно всегда должным образом защищать свой криптокошелек надежным паролем и мнемонической фразой (сид-фразой). Никогда и никому не сообщайте секретные ключи или сид-фразы от своего кошелька, по возможности храните их в защищенном месте офлайн.
Нужно ли использовать VPN при покупке криптовалюты?
VPN создает защищенный туннель между вашим устройством и Интернетом. Это особенно важно при любых операциях с криптовалютами онлайн, поскольку так ваш интернет-провайдер и посторонние не смогут увидеть ваши действия онлайн и связать ваш IP-адрес с транзакциями или данными в блокчейнах.
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Вам понравится ExpressVPN. Или мы вернем вам деньги. Все наши тарифные планы автоматически защищаются 30-дневной гарантией возврата денег. Попробуйте ExpressVPN, ведь вы ничем не рискуете.
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