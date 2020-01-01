En iyi Chromebook VPN'ini edinin
Chrome OS için ExpressVPN
- Ultra hızlı gezinme ve izleme için geliştirildi
- Pek çok uygulamaya ve video içeriklerine engeli kaldırır
- Acer, HP, Google, Asus, Samsung ve daha fazla modeller ile çalışır
- Bir eklenti olmadan Chromebook'da tam korumanın tadını çıkarın
Chromebook için risksiz VPN ile internetinizi geri kazanın.
Google Chromebook'dan daha iyi yararlanın
Google Chromebook nedir? Chromebook, Google'ın Chrome OS işletim sistemini çalıştıran ve genellikle hafif, gösterişsiz ve ekonomik dizüstü bilgisayardır. Chromebook Samsung, Acer, Dell, HP ve Asus gibi birçok tanınmış bilgisayar markalar tarafından üretilirler—ancak Google, seçkin Pixelbook dahil olmak üzere, kendine ait versiyonlarını da üretmektedir.
ExpressVPN'i Chromebook üzerinde kullandığınızda şunları yapabilirsiniz:
Netflix, Hulu, Amazon Prime Video veya BBC iPlayer gibi video izleme hizmetlerinde diziler ve filmler için İSS yavaşlatmasını baypas edin. Trafiğiniz VPN tarafından gizlendiğinde, İSS'niz içeriğe göre ayırım yapamaz. ExpressVPN'in yavaşlatmayı nasıl baypas ettiği hakkında daha fazlasını okuyun.
Tabletinizde bağlantınızı şifreleyin. ExpressVPN, üçüncü kişilerin sizi takip etmelerini önlemek için verilerinizi şifreler. Çevrimiçi güvenlik hakkında daha fazlasını okuyun.
Chromebook üzerinde VPN nasıl kurulur
- Bir ExpressVPN hesabı için kaydolun.
- Android için ExpressVPN uygulamasını indirin ve yükleyin.
- 160 sunucu konumumuzdan birine bağlanın.
- İnterneti dilediğiniz şekilde kullanın!
Chromebook üzerinde ExpressVPN kullanma hakkında daha fazla detaylı yönergelere göz atın.ExpressVPN Edinin
Tüm yeni Chromebooklar için
Chrome OS çalıştıran dizüstü bilgisayarınızda ExpressVPN'e bağlanın
- Acer Chromebook, Chromebook Spin
- HP Chromebook
- Google Pixelbook, Pixel Slate
- Asus Chromebook Flip
- Samsung Chromebook Pro, Chromebook Plus
- Dell Inspiron Chromebook
- Lenovo Chromebook
Sıkça sorulan sorular
Chromebook VPN eklentisine ihtiyacım var mı?
Chromebook'unuz, ExpressVPN'in tüm özelliklerini içeren Android için ExpressVPN'i kullanır. ExpressVPN'i Chromebook üzerinde kullanmak için bir VPN tarayıcı eklentisinie ihtiyacınız yoktur. Sadece Android için ExpressVPN'i indirin ve dilediğiniz gibi kullanın.
Bununla birlikte, her ExpressVPN abonesinin Chrome veya Firefox için tarayıcı eklentilerimize erişimi bulunmaktadır. Bu tamamen isteğe bağlı eklentiler Windows, Mac ve Linux için ExpressVPN uygulamaları ile birlikte çalışırlar. Chrome OS üzerinde çalışmazlar, ancak Chromebook kullanıcıları herhangi bir eklenti olmadan tam VPN korumasından yararlanabilirler.
ExpressVPN kayıt tutuyor mu?
ExpressVPN'in ana misyonu müşterilerinin interneti gizli ve güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır. Bu yüzden, ExpressVPN bağlantı kaydı veya aktivite kaydı tutmaz ve hiçbir zaman tutmayacaktır. Bu demek oluyor ki, ExpressVPN IP adresinizi, tarama geçmişinizi, trafik verilerinizi veya DNS sorgularınızı hiçbir zaman kaydetmeyecek.
ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?
Bir VPN, sadece dizüstü bilgisayarınızı kullanırken verilerinizi korumak için kullanışlı olmakla kalmaz. Bir VPN ile sansürün önüne geçebilir ve engelli içeriklere erişebilir, çevrimiçi alışveriş yaparken tasarruf edebilir ve oyun için en iyi hızlardan yararlanabilirsiniz. Bir VPN ile başka neler yapabileceğinizi öğrenin.
Google Chromebook için ExpressVPN'in temel özellikleri
Daha fazla VPN konumu
Chromebook'u ExpressVPN'in 94 ülkede 160 sunucu konumu ağına bağlayın.
Hız için optimize edildi
ExpressVPN mümkün olan en yüksek hızları sağlamak için sürekli olarak sunucularını optimize eder.
Daha iyi bağlantı güvenilirliği
Dünyanın neresinde olursanız olun, endüstri lideri bağlantı sağlamlığının ve güvenilirliğinin tadını çıkarın.
Gelişmiş sızıntı koruması
Güçlü ve etkisi kanıtlanmış sızıntı önleme, varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Bu, gizliliğinizin ve güvenliğinizin sağlam kalmasını sağlar.
Ayrık tünelleme
ExpressVPN'e bağlı olduğunuzda VPN'i hangi uygulamaların kullandığını seçin ve hangilerinin kullanmadığını seçin.
Çok dilli arayüz
İngilizce ilk tercihiniz değil mi? Android için ExpressVPN'i diğer 12 dilden biri ile deneyin.
Ağ koruması (kill switch)
VPN bağlantınız beklenmedik bir şekilde koparsa, verilerinizi korumak amacıyla Network Lock internet trafiğinizi engeller.
Sevdiğiniz hizmetler için kısayollar
Aç Butonunun hemen altında, en çok kullandığınız uygulamalara ve hizmetlere kısayollar ile VPN'inizi özelleştirin.
Müşteriler Chromebook için ExpressVPN'i seviyor
puan aldı. Değerlendirmelerin olduğu site:
Neden ExpressVPN'i seçmeli?
TrustedServer teknolojisi
Temel gizlilik korumaları içerdiğinin doğrulanması için denetlenen TrustedServer güvenlik için yenir bir standart belirler.
Anında kurun
Android için ExpressVPN'e bağlanmak hızlı ve kolaydır. Sadece kaydolun, indirin ve bağlanın!
Sevdiğiniz web sitelerine engeli kaldırın
Sevdiğiniz sitelere ve içeriklere erişin. Facebook, Instagram, YouTube ve daha birçok siteye engeli kaldırın.
Web gezintinizi anonimleştirin
Üstverilerin ve gezinme aktivitesinin kaydedilmesini önlemek için Chromebook'unuzun IP adresini gizleyin.
Video izleyin ve müzik dinleyin
Gizlilik, güvenlik ve aşırı hız ile Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Spotify ve daha fazlasının keyfini çıkarın.
Canlı sohbet desteği
Sorularınız var ise uygulama içinden günün her saati ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.