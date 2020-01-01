Google Chromebook'dan daha iyi yararlanın

Google Chromebook nedir? Chromebook, Google'ın Chrome OS işletim sistemini çalıştıran ve genellikle hafif, gösterişsiz ve ekonomik dizüstü bilgisayardır. Chromebook Samsung, Acer, Dell, HP ve Asus gibi birçok tanınmış bilgisayar markalar tarafından üretilirler—ancak Google, seçkin Pixelbook dahil olmak üzere, kendine ait versiyonlarını da üretmektedir.

ExpressVPN'i Chromebook üzerinde kullandığınızda şunları yapabilirsiniz:

Netflix, Hulu, Amazon Prime Video veya BBC iPlayer gibi video izleme hizmetlerinde diziler ve filmler için İSS yavaşlatmasını baypas edin. Trafiğiniz VPN tarafından gizlendiğinde, İSS'niz içeriğe göre ayırım yapamaz. ExpressVPN'in yavaşlatmayı nasıl baypas ettiği hakkında daha fazlasını okuyun.

Tabletinizde bağlantınızı şifreleyin. ExpressVPN, üçüncü kişilerin sizi takip etmelerini önlemek için verilerinizi şifreler. Çevrimiçi güvenlik hakkında daha fazlasını okuyun.