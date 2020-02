Proxy: Uma maneira mais lenta de assistir à Netflix

Os servidores proxy aleatórios que você pode encontrar na Internet são muitas vezes sobrecarregados com um alto uso de servidor, o que faz com que o seu tráfego seja muito lento para fazer streaming de vídeo do Netflix.

Uma VPN premium como a ExpressVPN opera em uma rede que é constantemente otimizada, dando a você velocidades incríveis, perfeitas para Netflix ou streaming de outro conteúdo de vídeo.