Нужна VPN для Windows? Купить ExpressVPN сейчас

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Из этого руководства вы узнаете, как загрузить, настроить и использовать приложение ExpressVPN на ПК с Windows 11 на базе ARM64.

Если вам нужны инструкции по установке и использованию приложения ExpressVPN для ПК с процессором Intel и ОС Windows 10 и выше, нажмите здесь.

Примечание. Приложение ExpressVPN для ПК с Windows 11, работающих на ARM64, находится в бета-версии. В связи с этим некоторые функции, включая раздельное туннелирование, пока недоступны.

Загрузка приложения

Существует два способа загрузки приложения ExpressVPN для Windows 11 с ARM64:

Microsoft Store

Откройте приложение Microsoft Store и найдите ExpressVPN. Нажмите на ExpressVPN.



Нажмите Установить.



Если появится запрос на разрешение этому приложению вносить изменения на вашем устройстве, нажмите Да. Вы успешно загрузили приложение.

Веб-сайт ExpressVPN

Откройте страницу входа в учетную запись ExpressVPN. Если понадобится, введите свои учетные данные ExpressVPN и нажмите кнопку Войти.



Введите код подтверждения, отправленный на вашу почту. Нажмите Загрузить бета-версию ARM64.



Не закрывайте окно! Вам еще понадобится код активации для настройки.

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Получение кода активации

Чтобы использовать приложение ExpressVPN на компьютере с Windows, вам понадобится код активации. Просто скопируйте его в буфер обмена. Если вы еще не вошли в свою учетную запись ExpressVPN, сделайте это сейчас. Если потребуется, введите свои учетные данные ExpressVPN и нажмите Войти. Введите код подтверждения, отправленный на вашу почту.

Нажмите в поле с кодом активации, чтобы скопировать его в буфер обмена. Вставить код нужно будет позднее.



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Установка приложения

Найдите на компьютере загруженный файл и запустите его двойным щелчком мыши. Если появится запрос на установку приложения, нажмите Установить.

Дождитесь окончания установки приложения на ваш ПК.

При появлении запроса нажмите Войти и вставьте ваш код активации, который вы скопировали ранее. Сделать это можно, нажав комбинацию клавиш CTRL + V или щелкнув правой кнопкой мыши по прямоугольному полю и выбрав Вставить. Далее нажмите Продолжить.



Если вы предпочитаете не использовать код активации, вы можете войти, используя адрес электронной почты:

Нажмите Войти по ссылке в письме. Введите адрес электронной почты, привязанный к учетной записи ExpressVPN. Нажмите Войти по ссылке в письме. Откройте имейл на любом устройстве и нажмите Вход в ExpressVPN. Приложение будет активировано автоматически.

Вы можете выбрать автоматический запуск ExpressVPN при включении компьютера или отказаться от такой возможности. Чтобы продолжить, выберите предпочитаемый вариант.

Также вы можете разрешить нам собирать анонимные аналитические данные о статусе ваших VPN-подключений, что поможет нам повысить качество услуг ExpressVPN. Чтобы продолжить, выберите предпочитаемый вариант.

ExpressVPN не собирает ваши личные данные и анонимизирует все собранные данные еще до того, как они достигнут наших серверов.

Поздравляем! Теперь вы готовы приступить к работе с ExpressVPN и подключиться к любому из VPN-серверов, входящих в нашу обширную сеть.

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Подключение к серверу

Чтобы подключиться к серверной локации, нажмите . По умолчанию ExpressVPN подберет для вас локацию, способную обеспечить оптимальное подключение. Эта функция называется Автовыбор.



Как только на экране приложения появится сообщение Соединение установлено, вы сможете начать работать в Интернете свободно и безопасно!

Примечание. В рамках одной подписки на ExpressVPN вы сможете одновременно подключить к VPN до восьми различных устройств, независимо от платформы. Если вы попытаетесь подключить более восьми устройств одновременно, вы увидите следующее сообщение:

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Отключение от сервера

Чтобы отключиться от серверной локации, просто нажмите еще раз.



Вы поймете, что отключились, когда на экране появится сообщение «Соединение не установлено».

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Выбор другого сервера

Чтобы подключиться к другому серверу, нажмите .

Примечание. Когда вы в первый раз попытаетесь сменить локацию при установленном подключении к VPN-серверу, вы получите предупреждение о том, что во время переподключения к другой локации ваш интернет-трафик может быть без защиты. Не волнуйтесь и продолжайте.

Чтобы подключиться к серверной локации, выберите ее, затем нажмите . Вы также можете подключиться, дважды щелкнув мышью по локации.

По умолчанию в списке локаций VPN-серверов есть две вкладки: Рекомендуемые и Все локации.

Вкладка Рекомендуемые включает в себя список наиболее оптимальных для вас локаций серверной сети ExpressVPN.

Вкладка Все локации содержит список локаций VPN-серверов, упорядоченный по регионам. Вы можете развернуть и свернуть этот список, нажав и .

Вкладка Избранные появится, как только вы добавите локацию в список избранных локаций. Это можно сделать, нажав справа.

Вы также можете найти нужную локацию, воспользовавшись полем поиска.

В поле поиска введите название нужной локации и затем дважды щелкните ее в результатах поиска, чтобы установить подключение.

Отключившись от VPN-сервера, вы можете снова воспользоваться функцией «Автовыбор» и автоматически подключиться к наиболее оптимальной для вас локации, выбрав локацию с пометкой Автовыбор.

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Смена протокола

Важно! Чтобы изменить протокол, отключитесь от VPN.

Протоколы — это методы подключения вашего устройства к серверу ExpressVPN. Для наилучших результатов ExpressVPN рекомендует использовать опцию Автовыбора протокола. Эта опция активирована по умолчанию и позволяет автоматически выбрать наиболее подходящий для вашей сети протокол.

В некоторых случаях, например, если это рекомендовано службой поддержки, выбор другого протокола может даже увеличить скорость вашего соединения.

Чтобы сменить протокол:

Нажмите > Настройки.



Откройте вкладку Протокол, выберите нужный протокол и нажмите OK.

Узнайте больше о дополнительных настройках Lightway – протокола, разработанного ExpressVPN с нуля.

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Блокировка рекламы, трекеров и вредоносных сайтов

Работайте онлайн так, как вам хочется, и сами решайте, что смогут узнать про вас посторонние и компании. Вы сможете заблокировать рекламу, трекеры, опасные сайты и контент для взрослых с помощью приложения ExpressVPN, выполнив всего несколько действий.

Многие приложения и сайты отслеживают действия своих посетителей и передают эти данные посторонним. В ряде случаев ваши данные могут попасть из-за этого в руки мошенников, которые могут воспользоваться ими, чтобы показывать вам множество целевых объявлений и других материалов. Как правило, всё это происходит без вашего на то разрешения.

Эти функции продвинутой защиты запретят всем приложениям и сайтам, с которыми вы работаете на вашем устройстве, обмениваться данными со сторонними компаниями, указанными в наших открытых черных списках.

По умолчанию функции продвинутой защиты отключены. Чтобы их включить:

Подключитесь к VPN и воспользуйтесь функцией Автовыбора протокола или протоколом Lightway. Нажмите > Настройки > Продвинутая защита. Поставьте галочки, где нужно.



Узнайте больше о функциях продвинутой защиты ExpressVPN

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Добавление ярлыков в ExpressVPN

Вы сможете добавить ярлыки на главном экране приложения ExpressVPN после подключения к VPN-серверу. При первом подключении, впрочем, ваши ярлыки не появятся — это случится во время второго и всех последующих подключений.

Ярлыки позволяют легко и быстро запускать приложения и открывать сайты прямо через приложение ExpressVPN. Вы можете сделать это в любое время, пока подключены к VPN-серверу. Если вы часто посещаете какие-нибудь определенные сайты, подключившись к VPN-серверу, будь то какой-нибудь сервис потоковых трансляций или социальная сеть, то вы можете добавить их в качестве ярлыков. Это позволит вам не дожидаться загрузки браузера, а открывать их прямо через приложение.

Чтобы запустить приложение или открыть сайт, просто щелкните мышью по соответствующему ярлыку при установленном подключении к ExpressVPN.

Если вы добавили менее пяти ярлыков, то можете добавить новые, нажав значок .

Также можно добавлять или удалять ярлыки, нажав > Настройки > Ярлыки.

Чтобы добавить ярлык, нажмите .

Затем выберите Добавить ярлык приложения или Добавить ссылку на сайт.

Чтобы удалить ярлык, выберите его и нажмите .

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Запуск и подключение к серверам ExpressVPN при запуске ПК

Вы можете настроить приложение ExpressVPN таким образом, чтобы оно автоматически устанавливало подключение к VPN после включения вашего ПК.

Для активировать автоподключение, нажмите , далее Настройки.

Во вкладке Общие поставьте (или уберите) галочку напротив пункта Запускать ExpressVPN при включении компьютера.

Также вы можете настроить приложение ExpressVPN таким образом, чтобы при запуске оно подключалось к последней использованной локации.

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Смена языка интерфейса в приложении ExpressVPN для Windows

Нажмите > Настройки.

Откройте вкладку Прочее. В разделе Язык выберите нужный вам язык.

Нажмите OK, чтобы подтвердить изменения. Язык интерфейса ExpressVPN изменится после перезапуска приложения.

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Использование браузерного расширения ExpressVPN

Вы можете использовать браузерное расширение ExpressVPN для удаленного управления приложением ExpressVPN из вашего браузера. Расширение доступно для браузеров Google Chrome, Mozilla Firefox и Microsoft Edge.

В приложении нажмите , выберите Настройки и откройте вкладку Браузеры.

Нажмите Установить расширение и воспользуйтесь инструкциями на странице.

Узнайте больше о браузерном расширении ExpressVPN здесь.

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Установка ExpressVPN на другие устройства

В рамках одной подпиской на ExpressVPN вы можете подключить и защитить до восьми устройств одновременно.

Чтобы установить приложение ExpressVPN на другие устройства, нажмите > Защитить все свои устройства.

Выберите Отправить ссылку для установки.

Вы получите ссылку на установку на адрес электронной почты, указанный вами при регистрации в ExpressVPN.

Откройте письмо на устройствах, на которые вы хотите установить приложение ExpressVPN. Нажмите Установить сейчас, затем следуйте инструкциям, чтобы загрузить и установить приложение ExpressVPN.

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Удаление приложения

Существует несколько способов удалить приложение ExpressVPN на Windows 11.

Удаление через меню «Пуск»

Нажмите > Все приложения и найдите приложение ExpressVPN в списке. Щелкните правой кнопкой мыши на приложении ExpressVPN и выберите Удалить. Откроется Панель управления. В Панели управления щелкните правой кнопкой мыши на приложении ExpressVPN и выберите Удалить.

Удаление через «Настройки»

Нажмите > Настройки > Приложения > Приложения и возможности. Найдите приложение ExpressVPN, затем нажмите > Удалить.

Удаление через Панель управления

В поисковую строку на панели задач введите Панель управления и выберите ее из результатов поиска. Нажмите Приложения > Приложения и возможности. Найдите приложение ExpressVPN и щелкните по нему правой кнопкой мыши. Выберите Удалить или Удалить/Изменить и следуйте инструкциям.

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