Den här guiden visar hur du laddar ner, installerar och använder ExpressVPN-appen för Windows 11 på ARM64.

För instruktioner om hur du laddar ner, installerar och använder ExpressVPN-appen för Intel-baserade Windows-enheter med Windows 10 eller senare, klicka här.

Obs: ExpressVPN-appen för Windows 11 på ARM64 är i betaversion. Därför är vissa funktioner, inklusive split tunneling, ännu inte tillgängliga.

Ladda ner appen

Det finns två sätt att ladda ner ExpressVPN-appen för Windows 11 på ARM64:

Microsoft Store

Öppna Microsoft Store-appen och sök efter “ExpressVPN”. Klicka på ExpressVPN.

Klicka på Installera.

Om du får frågan om du vill tillåta att appen gör ändringar på din enhet, klicka på Ja. Du har nu framgångsrikt laddat ner appen.

ExpressVPN-webbplats

Gå till ExpressVPN-kontots instrumentpanel. Om du ombeds, ange dina ExpressVPN-uppgifter och klicka på Logga in. Om du ombeds, ange verifieringskoden som skickats till din e-post. Klicka på Ladda ner ARM64 Beta.

Behåll det här webbläsarfönstret öppet. Du kommer att behöva aktiveringskoden för installationen senare.

Hämta din aktiveringskod

För att använda ExpressVPN på din Windows-dator behöver du din aktiveringskod.

Låt oss kopiera den till ditt urklipp.

Om du inte redan har gjort det, gå till ExpressVPN-kontots instrumentpanel. Om du ombeds, ange dina ExpressVPN-uppgifter och klicka på Logga in.

Ange verifieringskoden som skickats till din e-post.

Klicka på i rutan för att kopiera den till ditt urklipp. Du kommer att bli ombedd att ange den senare.



Installera appen

Hitta och dubbelklicka på nedladdningsfilen på din dator.



Om du ser en uppmaning att installera appen, klicka på Installera för att fortsätta.

Vänta medan appen installeras på din dator.

När du ombeds, klicka på Logga in och klistra in din aktiveringskod. Detta är koden du hittade tidigare. Du kan klistra in den genom att trycka på Ctrl + V eller högerklicka i det rektangulära fältet och välja Klistra in. Klicka sedan på Fortsätt.

Om du föredrar att inte använda din aktiveringskod kan du logga in med din e-postadress:

Klicka på Logga in med e-postlänk. Ange e-postadressen kopplad till ditt ExpressVPN-konto. Klicka på Skicka e-postlänk. Öppna e-posten på valfri enhet och välj Logga in på ExpressVPN. Appen aktiveras automatiskt.

Du har möjlighet att starta ExpressVPN vid uppstart. Välj din preferens för att fortsätta.

Du kan också välja att anonymt dela analysdata för att hjälpa till att förbättra ExpressVPN. Välj din preferens för att fortsätta.

ExpressVPN samlar inte in dina privata data och anonymiserar dem innan de når ExpressVPN servrar.

Grattis! Du är nu redo att få tillgång till ExpressVPN omfattande nätverk av serverplatser.

Anslut till en serverplats

För att ansluta till en serverplats, klicka på . Som standard föreslår ExpressVPN den plats som ger dig den bästa upplevelsen, kallad Smart Location.



När du ser meddelandet Ansluten på appskärmen, kan du börja surfa med frihet och säkerhet!

Obs: Med ett enda ExpressVPN-abonnemang kan du ansluta till VPN på upp till åtta olika enheter samtidigt, oavsett plattform. Om du försöker ansluta fler än åtta enheter samtidigt, kommer du att se den här skärmen:

Koppla från serverplatsen

För att koppla från en serverplats, klicka bara på igen.



Du vet att du är frånkopplad när skärmen säger ”Inte ansluten.”

Välj en annan serverplats

För att ansluta till en annan serverplats, klicka på .

Obs: Första gången du försöker byta plats medan du är ansluten till ExpressVPN, kommer du att få en varning som säger att din internettrafik kanske inte är säker under omanslutningen. Det är säkert att fortsätta.

För att ansluta till en serverplats, klicka på den, och klicka sedan på . Alternativt kan du ansluta genom att dubbelklicka på platsen.

Som standard har listan över tillgängliga platser två flikar: Rekommenderade och Alla platser.

Fliken Rekommenderade visar ExpressVPN bästa förslag för dig att ansluta till.

Fliken Alla platser visar serverplatser efter region. Du kan expandera och komprimera listorna genom att klicka på och .

En Favoriter-flik visas när du har lagt till favoritplatser. Du kan spara en plats till din favoritlista genom att klicka på till höger.

Du kan också söka efter önskad serverplats genom att använda sökrutan.

I sökrutan, skriv namnet på önskad serverplats och dubbelklicka sedan på serverplatsen i sökresultaten för att ansluta till den.

Efter att du kopplat från en serverplats kan du återgå till din Smart Location (platsen rekommenderad för optimal upplevelse) genom att klicka på platsen märkt Smart Location.

Byt till ett annat protokoll

Viktigt: Koppla från ExpressVPN innan du byter till ett annat protokoll.

Protokoll är metoderna din enhet använder för att ansluta till en ExpressVPN-server. För bästa upplevelse rekommenderar ExpressVPN att du ställer in ditt protokoll på Automatiskt. Detta är förvalt och väljer automatiskt det protokoll som är mest lämpligt för ditt nätverk.

I vissa fall, till exempel när vår supportavdelning rekommenderar det, kan det hjälpa att byta till ett annat protokoll för att uppnå snabbare anslutningshastigheter.

För att byta till ett annat protokoll:

Klicka på > Alternativ.



Klicka på fliken Protokoll. Välj det protokoll du vill använda, och klicka sedan på OK.

Lär dig mer om att använda avancerade alternativ för Lightway, VPN-protokollet som vi byggde från grunden.

Blockera annonser, trackers och skadliga webbplatser

Anpassa din onlineupplevelse och ta tillbaka kontrollen över vad företag vet om dig. Du kan blockera annonser, trackers, skadliga webbplatser och vuxeninnehåll i ExpressVPN-appen med bara några klick.

Många av de appar och webbplatser du besöker håller koll på och delar din aktivitet med tredjepartsföretag, inklusive spårningstjänster, bedragare och skadliga webbplatser. Den här informationen används för att ge dig mer riktade annonser och innehåll, ofta utan din vetskap eller ditt medgivande.

Dessa avancerade skyddsfunktioner förhindrar att alla appar och webbplatser du besöker på din enhet kommunicerar med tredjepartsföretag som finns på våra open-source-blocklistor.

De avancerade skyddsfunktionerna är inaktiverade som standard. För att aktivera dem:

Anslut till VPN och använd Automatiskt eller Lightway protokoll. Klicka på > Alternativ > Avancerat skydd. Markera rutorna.



Läs mer om ExpressVPN avancerade skyddsfunktioner.

Hur du lägger till genvägar i ExpressVPN-appen

Genvägsfunktionen visas på ExpressVPN:s hemskärm efter att du har anslutit. Genvägar visas inte första gången du ansluter, men de kommer att visas från och med din andra anslutning.

Genvägar gör att du enkelt och snabbt kan starta appar och webbplatser direkt från ExpressVPN-appen när du är ansluten. Om du ofta besöker en viss streamingtjänst eller ett socialt nätverk efter att ha anslutit, kan du lägga till dem som genvägar för att spara tid och undvika att behöva växla tillbaka till din enhets hemskärm eller webbläsare varje gång.

För att starta en app eller en webbplats, klicka på dess ikon när du är ansluten till ExpressVPN.

Om du har färre än fem valda genvägar kan du lägga till en genom att klicka på .

Alternativt kan du lägga till eller ta bort genvägar genom att klicka på > Alternativ > Genvägar.

För att lägga till en genväg, klicka på .

Välj sedan Lägg till appgenväg eller Lägg till webblänksgenväg för att fortsätta.

För att ta bort en genväg, välj genvägen och klicka sedan på .

Starta och anslut ExpressVPN vid uppstart

Du kan konfigurera om ExpressVPN automatiskt ska ansluta när din dator startar upp.

För att konfigurera inställningen ”anslut vid uppstart”, klicka på , och klicka sedan på Alternativ.

I fliken Allmänt, markera (eller avmarkera) rutan för Starta ExpressVPN vid Windows-uppstart.

Du kan också konfigurera ExpressVPN att ansluta till den senast använda platsen när du startar appen.

Ändra språk i ExpressVPN-appen för Windows

Klicka på > Alternativ.

Välj fliken Avancerat. Under Språk, välj det språk du vill byta till.

Klicka på OK för att bekräfta. ExpressVPN kommer att byta till ditt valda språk när du stänger appen och startar den igen.

Använd ExpressVPN:s webbläsartillägg

Du kan använda ExpressVPN:s webbläsartillägg för att fjärrstyra ExpressVPN-appen direkt från din webbläsare. Tillägget är tillgängligt för Google Chrome, Mozilla Firefox och Microsoft Edge.

Från din app, klicka på , välj Alternativ, och gå sedan till fliken Webbläsare.

Klicka på Hämta webbläsartillägg och följ instruktionerna på sidan.

Läs mer om ExpressVPN webbläsartillägg här.

Installera ExpressVPN på andra enheter

Med ett enda ExpressVPN-abonnemang kan du ansluta och skydda upp till åtta enheter samtidigt.

För att installera ExpressVPN på dina andra enheter, klicka på > Säkra alla dina enheter.

Klicka på E-posta installationslänk.

Du kommer att få en installationslänk till den e-postadress du använde för att registrera dig för ExpressVPN.

Öppna e-posten på de enheter du vill installera ExpressVPN på. Välj Installera nu och följ instruktionerna för att ladda ner och installera ExpressVPN.

Avinstallera appen

Det finns flera sätt att avinstallera ExpressVPN-appen på Windows 11.

Avinstallera från Start-menyn

Klicka på > Alla appar och leta efter ExpressVPN-appen i listan som visas. Högerklicka på ExpressVPN-appen och välj Avinstallera. Du kommer då att tas till Kontrollpanelen. I Kontrollpanelen, högerklicka på ExpressVPN-appen och välj Avinstallera.

Avinstallera från Inställningar

Klicka på > Inställningar > > Appar & funktioner. Hitta ExpressVPN-appen och klicka på > Avinstallera.

Avinstallera från Kontrollpanelen

Skriv Kontrollpanelen i sökrutan i aktivitetsfältet och välj den från resultaten. Klicka på Program > Program och funktioner. Hitta ExpressVPN-appen och högerklicka. Välj Avinstallera eller Avinstallera/ändra, och följ anvisningarna.

