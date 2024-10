Brug for en VPN til Windows Få ExpressVPN nu

Denne vejledning viser dig, hvordan du downloader, opsætter og bruger ExpressVPN-appen til Windows 11 på ARM64.

For vejledning i, hvordan du downloader, opsætter og bruger ExpressVPN-appen til Intel-baserede Windows-enheder, der kører Windows 10 og nyere, skal du klikke her.

Bemærk: ExpressVPN-appen til Windows 11 på ARM64 er i beta. Derfor er nogle funktioner, herunder split tunneling, endnu ikke tilgængelige.

Download appen

Der er to måder at downloade ExpressVPN-appen til Windows 11 på ARM64:



Microsoft Store

Åbn Microsoft Store-appen, og søg efter “ExpressVPN”. Klik på ExpressVPN.

Klik på Installer.

Hvis du bliver spurgt, om du vil tillade, at appen foretager ændringer på din enhed, skal du klikke på Ja. Du har nu downloadet appen.

ExpressVPN's hjemmeside

Gå til ExpressVPN’s kontooversigt. Hvis du bliver bedt om det, skal du angive dine ExpressVPN-oplysninger og klokke på Log ind. Hvis du bliver bedt om det, skal du angive bekræftelseskoden, der er sendt til din e-mail. Klik på Download ARM64 Beta.

Hold denne browserfane åben. Du skal bruge aktiveringskoden senere til opsætningen.

Hent din aktiveringskode

For at kunne bruge ExpressVPN på din Windows-computer skal du bruge din aktiveringskode.

Lad os kopiere den til dit udklipsholder.

Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du gå til ExpressVPN-kontooversigten. Hvis du bliver bedt om det, skal du angive dine ExpressVPN-oplysninger og klikke på Log ind.

Angiv bekræftelseskoden, der er sendt til din e-mail.

Klik på i boksen for at kopiere den til din udklipsholder. Du bliver bedt om at bruge den senere.



Installer appen

Find og dobbeltklik på den downloadede fil på din computer.



Hvis du ser en besked om at installere appen, skal du klikke på Installer for at fortsætte.

Vent, mens appen installeres på din computer.

Når du bliver bedt om det, skal du klikke på Log ind og indsætte din aktiveringskode. Dette er den kode, du fik tidligere. Du kan indsætte den ved at trykke på Ctrl + V eller højreklikke i det rektangulære felt og klikke på Indsæt. Klik derefter på Fortsæt.



Hvis du ikke ønsker at bruge din aktiveringskode, kan du logge ind med din e-mailadresse:

Klik på Log ind med e-mailloginlink. Angiv den e-mailadresse, der er tilknyttet din ExpressVPN-konto. Klik på E-mailloginlink. Åbn e-mailen på en enhed, og vælg Log ind på ExpressVPN. Appen vil blive aktiveret automatisk.

Du har mulighed for at starte ExpressVPN ved opstart. Vælg din præference for at fortsætte.



Du kan også vælge at dele anonymiseret data for at hjælpe med at forbedre ExpressVPN. Vælg din præference for at fortsætte.

ExpressVPN indsamler ikke dine private data og anonymiserer dem, inden de når ExpressVPN’s servere.

Tillykke! Du er nu klar til at tilgå ExpressVPN’s store netværk af serverplaceringer.

Opret forbindelse til en serverplacering

For at oprette forbindelse til en serverplacering, skal du klikke på . Som standard foreslår ExpressVPN den placering, der giver dig den optimale oplevelse, kaldet Smartplacering.



Når du ser beskeden Tilsluttet på appens skærm, kan du begynde at surfe med frihed og sikkerhed!

Bemærk: Med et enkelt ExpressVPN-abonnement kan du oprette forbindelse til VPN’en på op til otte forskellige enheder samtidig, uanset platform. Hvis du forsøger at forbinde mere end otte enheder samtidig, vil du se denne besked:

Afbryd forbindelse fra serverplaceringen

For at afbryde forbindelsen fra serverplaceringen, skal du klikke på igen.



Du ved, at du er afbrudt, når skærmen siger “Ikke tilsluttet.”

Vælg en anden serverplacering

For at forbinde til en anden serverplacering, skal du klikke på .

Bemærk: Første gang du forsøger at skifte placering, mens du er forbundet til ExpressVPN, får du en advarsel om, at din internettrafik muligvis ikke er sikker under genoprettelsen af forbindelsen. Det er sikkert at fortsætte.

For at forbinde til en serverplacering, skal du klikke på den og derefter klikke på . Alternativt kan du forbinde ved at dobbeltklikke på placeringen.

Som standard viser listen over tilgængelige placeringer to faner: Anbefalet og Alle Placeringer.

Fanen Anbefalet viser ExpressVPN’s bedste valg til dig.

Fanen Alle placeringer viser serverplaceringerne efter region. Du kan udvide og minimere listerne ved at klikke på og .

Fanen Favoritter vises, når du har tilføjet favoritter. Du kan gemme en placering på din favoritliste ved at klikke på til højre.

Du kan også søge efter din ønskede serverplacering ved hjælp af søgningen.

Angiv navnet på din ønskede serverplacering i søgefeltet, og dobbeltklik på serverplaceringen i søgeresultaterne for at forbinde til den.

Efter afbrydelse fra en serverplacering kan du vende tilbage til din Smartplacering (den placering, der anbefales for den optimale oplevelse) ved at klikke på den placering, der er markeret som Smartplacering.

Skift til en anden protokol

Vigtigt: Afbryd forbindelsen til ExpressVPN, før du skifter til en anden protokol.

Protokoller er metoderne, som din enhed bruger til at forbinde til en ExpressVPN-server. For den bedste oplevelse anbefaler ExpressVPN at sætte din protokol til Automatisk. Dette er valgt som standard og vælger automatisk den protokol, der passer bedst til dit netværk.

I visse tilfælde, som når du bliver rådet til det af vores supportteam, kan det hjælpe at skifte til en anden protokol for at opnå hurtigere forbindelseshastigheder.

For at skifte til en anden protokol:

Klik på > Indstillinger.



Klik på fanen Protokol. Vælg den protokol, du vil bruge, og klik derefter på OK.

Læs mere om brugen af avancerede indstillinger for Lightway, den VPN-protokol vi har udviklet fra bunden.

Bloker annoncer, trackere og skadelige sider

Tilpas din onlineoplevelse, og tag kontrol over, hvad virksomheder ved om dig. Du kan blokere annoncer, trackere, skadelige sider og voksenindhold i ExpressVPN-appen med blot et par klik.

Mange af de apps og hjemmesider, du besøger, gemmer og deler din aktivitet med tredjeparter, herunder trackere, svindlere og malwaresider. Disse oplysninger bruges til at servere dig mere målrettede annoncer og indhold, ofte uden din viden eller tilladelse.

Disse avancerede beskyttelsesfunktioner forhindrer, at alle apps og hjemmesider, du besøger på din enhed, kommunikerer med de tredjeparter, der er på vores open source-blokeringslister.

Avancerede beskyttelsesfunktioner er som standard deaktiveret. For at aktivere dem:

Opret forbindelse til VPN og brug protokollen Automatisk eller Lightway-protokollen. Klik på > Indstillinger > Avanceret beskyttelse. Afkryds felterne.



Læs mere om ExpressVPN’s avancerede beskyttelsesfunktioner.

Sådan tilføjer du genveje i ExpressVPN-appen

Genvejsfunktionen vises på ExpressVPN’s startskærm, efter du har forbundet. Genveje vil ikke være synlige første gang, du forbinder, men de vil dukke op fra og med din anden forbindelse.

Genveje giver dig mulighed for hurtigt og nemt at åbne apps og hjemmesider fra ExpressVPN-appen, når du er forbundet. Hvis du ofte besøger en bestemt streamingtjeneste eller et socialt netværk efter forbindelse, kan du tilføje det som en genvej for at spare tid.

For at åbne en app eller hjemmeside skal du klikke på ikonet, når du er forbundet til ExpressVPN.

Hvis du har færre end fem genveje valgt, kan du tilføje en ved at klikke på .

Alternativt kan du tilføje eller fjerne genveje ved at klikke på > Indstillinger > Genveje.

For at tilføje en genvej, klik på .

Vælg derefter Tilføj appgenvej eller Tilføj hjemmesidelink for at fortsætte.

For at fjerne en genvej skal du vælge genvejen og klikke på .

Start og forbind ExpressVPN ved opstart

Du kan konfigurere, om ExpressVPN automatisk opretter forbindelse, når din computer starter op.

For at konfigurere “Forbind ved opstart”-indstillingerne skal du klikke på og vælge Indstillinger.

I fanen Generelt skal du afkrydse (eller fjern afkrydsningen) i boksen for Start ExpressVPN ved Windows-opstart.

Du kan også konfigurere ExpressVPN til at forbinde til den sidst brugte placering, når du starter appen.

Skift sprog i ExpressVPN Windows-appen

Klik på > Indstillinger.

Vælg fanen Avanceret. Vælg Sprog, og vælg det sprog, du vil skifte til.

Klik på OK for at bekræfte. ExpressVPN skifter til dit valgte sprog, når du lukker appen og åbner den igen.

Brug ExpressVPN-browserudvidelsen

Du kan bruge ExpressVPN-browserudvidelsen til at styre ExpressVPN-appen eksternt fra din browser. Udvidelsen er tilgængelig til Google Chrome, Mozilla Firefox og Microsoft Edge.

Fra din app skal du klikke på og vælge Indstillinger. Gå derefter til fanen Browsere.

Klik på Hent browserudvidelser, og følg vejledningen på siden.

Læs mere om ExpressVPN’s browserudvidelse her.

Opsæt ExpressVPN på andre enheder

Med et enkelt ExpressVPN-abonnement kan du forbinde og sikre op til otte enheder samtidigt.

For at opsætte ExpressVPN på dine andre enheder, klik på > Gør alle dine enheder sikre.

Klik på E-mailinstallationslink.

Du vil modtage et installationslink til den e-mailadresse, du brugte til at tilmelde dig ExpressVPN.

Åbn e-mailen på de enheder, du vil opsætte ExpressVPN på. Vælg Opsæt nu, og følg vejledningen for at downloade og opsætte ExpressVPN.

Afinstaller appen

Der er flere måder at afinstallere ExpressVPN-appen på Windows 11.

Afinstaller fra startmenuen

Klik på > Alle apps, og find ExpressVPN-appen på listen. Højreklik på ExpressVPN-appen, og vælg Afinstaller. Du bliver derefter ført til Kontrolpanel. I Kontrolpanel skal du højreklikke på ExpressVPN-appen og vælge Afinstaller.

Afinstaller fra Indstillinger

Klik på > Indstillinger > Apps > Apps & funktioner. Find ExpressVPN-appen, klik derefter på > Afinstaller.

Afinstaller fra Kontrolpanel

I søgning på proceslinjen, angiv Kontrolpanel og vælg det fra resultaterne. Klik på Programmer > Programmer og funktioner . Find ExpressVPN-appen, og højreklik. Vælg Afinstaller eller Afinstaller/Skift, og følg vejledningen.[/expand]

