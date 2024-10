Potrzebujesz VPN na Windowsa? Zdobądź ExpressVPN teraz

Ten poradnik pokaże Ci jak pobrać, skonfigurować i używać aplikację ExpressVPN na Windows 11 dla ARM64.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące pobierania, konfiguracji i używania aplikacji ExpressVPN na urządzeniach z procesorami Intel, działających na Windows 10 lub nowszym, kliknij tutaj.

Uwaga: Aplikacja ExpressVPN na Windows 11 dla ARM64 jest w fazie beta. W związku z tym niektóre funkcje, w tym dzielone tunelowanie, są jeszcze niedostępne.

Pobierz aplikację

Są dwa sposoby na pobranie aplikacji ExpressVPN na Windows 11 dla ARM64:

Microsoft Store

Otwórz aplikację Microsoft Store i wyszukaj „ExpressVPN”. Kliknij ExpressVPN.

Kliknij Zainstaluj.

Jeśli pojawi się pytanie, czy chcesz pozwolić aplikacji na wprowadzenie zmian na Twoim urządzeniu, kliknij Tak. Pomyślnie pobrano aplikację.

Strona internetowa ExpressVPN

Przejdź do panelu konta ExpressVPN. Jeśli będzie to konieczne, wprowadź dane logowania do ExpressVPN i kliknij Zaloguj się. Jeśli będzie to konieczne, wprowadź kod weryfikacyjny wysłany na Twój e-mail. Kliknij Pobierz ARM64 Beta.

Trzymaj to okno przeglądarki otwarte. Kod aktywacyjny będzie Ci potrzebny podczas konfiguracji.

Uzyskaj kod aktywacyjny

Aby korzystać z ExpressVPN na swoim komputerze z systemem Windows, potrzebny będzie kod aktywacyjny.

Skopiuj go do schowka.

Jeśli jeszcze go nie masz, przejdź do panelu konta ExpressVPN. Jeśli będzie to konieczne, wprowadź dane logowania do ExpressVPN i kliknij Zaloguj się.

Wprowadź kod weryfikacyjny wysłany na Twój e-mail.

Kliknij w polu, aby skopiować kod do schowka. Będzie on potrzebny później.



Zainstaluj aplikację

Zlokalizuj i kliknij dwukrotnie plik pobrany na swoim komputerze.



Jeśli pojawi się monit o instalację aplikacji, kliknij Zainstaluj, aby kontynuować.

Poczekaj, aż aplikacja zostanie zainstalowana na Twoim komputerze.

Gdy pojawi się taka prośba, kliknij Zaloguj się i wklej swój kod aktywacyjny. Jest to kod, który udało Ci się uzyskać już wcześniej. Możesz go wkleić, naciskając Ctrl + V lub klikając prawym przyciskiem myszy pole i wybierając Wklej. Następnie kliknij Kontynuuj.



Jeśli wolisz nie używać kodu aktywacyjnego, możesz zalogować się, używając swojego adresu e-mail:

Kliknij Zaloguj się za pomocą linku do logowania e-mail. Wprowadź adres e-mail powiązany z Twoim kontem ExpressVPN. Kliknij Wyślij link do logowania e-mail. Otwórz e-mail na dowolnym urządzeniu i wybierz Zaloguj się do ExpressVPN. Aplikacja zostanie aktywowana automatycznie.

Masz możliwość uruchamiania ExpressVPN przy starcie. Wybierz swoją preferencję, aby kontynuować.



Masz również możliwość anonimowego udostępniania danych analitycznych w celu ulepszania ExpressVPN. Wybierz swoją preferencję, aby kontynuować.

ExpressVPN nie zbiera Twoich prywatnych danych i anonimizuje je przed wysłaniem na serwery ExpressVPN.

Gratulacje! Możesz już korzystać z szerokiej sieci serwerów ExpressVPN.

Połącz się z lokalizacją serwera

Aby połączyć się z lokalizacją serwera, kliknij . Domyślnie ExpressVPN zasugeruje lokalizację, która zapewnia optymalne doświadczenie, zwaną Inteligentną lokalizacją.



Gdy na ekranie aplikacji pojawi się komunikat Połączono, możesz rozpocząć bezpieczne przeglądanie internetu!

Uwaga: Z jedną subskrypcją ExpressVPN możesz korzystać z VPN na maksymalnie ośmiu urządzeniach jednocześnie, bez względu na platformę. Jeśli spróbujesz połączyć więcej niż osiem urządzeń w tym samym czasie, zobaczysz następujący ekran:

Odłącz się od lokalizacji serwera

Aby odłączyć się od lokalizacji serwera, po prostu kliknij ponownie.



Wiadomość „Nie połączono” na ekranie oznacza, że VPN został odłączony.

Wybierz inną lokalizację serwera

Aby połączyć się z inną lokalizacją serwera, kliknij .

Uwaga: Za pierwszym razem, gdy spróbujesz zmienić lokalizację podczas połączenia z ExpressVPN, zobaczysz ostrzeżenie o tym, że Twój ruch internetowy może nie być bezpieczny podczas ponownego łączenia. Możesz bezpiecznie kontynuować.

Aby połączyć się z lokalizacją serwera, kliknij na nią, a następnie kliknij . Alternatywnie, możesz połączyć się, klikając dwukrotnie lokalizację.

Domyślnie lista dostępnych lokalizacji zawiera dwie zakładki: Zalecane i Wszystkie.

Zakładka Wszystkie pokazuje najlepsze propozycje ExpressVPN dla Ciebie.



Zakładka Wszystkie wyświetla lokalizacje serwerów według regionów. Możesz rozwijać i zwijać listy, klikając oraz .



Zakładka Ulubione pojawi się, gdy dodasz ulubione lokalizacje. Możesz dodać lokalizację do ulubionych, klikając po prawej stronie.



Możesz również wyszukać pożądaną lokalizację serwera, korzystając z paska wyszukiwania.

W pasku wyszukiwania wpisz nazwę pożądanej lokalizacji serwera, a następnie kliknij dwukrotnie lokalizację w wynikach wyszukiwania, aby się połączyć.



Po odłączeniu się od lokalizacji serwera możesz wrócić do swojej Inteligentnej lokalizacji (lokalizacji rekomendowanej dla optymalnego doświadczenia), klikając lokalizację oznaczoną jako Inteligentna lokalizacja.

Zmień protokół

Ważne: odłącz się od ExpressVPN przed zmianą protokołu.

Protokoły to metody, za pomocą których Twoje urządzenie łączy się z serwerem ExpressVPN. Dla najlepszego doświadczenia, ExpressVPN zaleca ustawienie protokołu na Automatyczny. Jest to domyślne ustawienie, które automatycznie wybiera najodpowiedniejszy protokół dla Twojej sieci.

W niektórych przypadkach, takich jak sugestia zespołu wsparcia, zmiana protokołu może pomóc osiągnąć wyższe prędkości połączenia.

Aby zmienić protokół:

Kliknij > Opcje.



Kliknij zakładkę Protokół. Wybierz protokół, którego chcesz użyć, a następnie kliknij OK.



Dowiedz się więcej o zaawansowanych opcjach Lightway, protokołu VPN, który stworzyliśmy od podstaw.

Blokuj reklamy, trackery i szkodliwe strony

Dostosuj swoje doświadczenie online i odzyskaj kontrolę nad tym, co firmy wiedzą o Tobie. Możesz blokować reklamy, trackery, złośliwe strony oraz treści dla dorosłych w aplikacji ExpressVPN kilkoma kliknięciami.

Wiele aplikacji i stron internetowych, które odwiedzasz, zapisuje i udostępnia Twoją aktywność firmom trzecim, w tym trackerom, oszustom i złośliwym stronom. Te informacje są wykorzystywane do wyświetlania bardziej dopasowanych reklam i treści, często bez Twojej wiedzy lub zgody.

Te funkcje zaawansowanej ochrony zapobiegają komunikacji wszystkich aplikacji i stron internetowych, które odwiedzasz, z firmami trzecimi zawartymi na naszych otwartych listach blokad.

Funkcje zaawansowanej ochrony są domyślnie wyłączone. Aby je włączyć:

Połącz się z VPN i używaj protokołu Automatyczny lub Lightway, zgodnie z wyborem protokołu. Kliknij > Opcje > Zaawansowana ochrona. Zaznacz pola wyboru.



Przeczytaj więcej o funkcjach zaawansowanej ochrony ExpressVPN.

Jak dodać skróty do aplikacji ExpressVPN

Funkcja skrótów pojawia się na ekranie głównym aplikacji ExpressVPN po połączeniu. Skróty nie pojawią się podczas pierwszego połączenia, ale będą dostępne od drugiego połączenia.

Skróty pozwalają na wygodne i szybkie uruchamianie aplikacji oraz stron internetowych z poziomu aplikacji ExpressVPN zawsze, gdy masz połączenie z VPN. Jeśli regularnie odwiedzasz ulubione strony po połączeniu (na przykład platformy streamingowe lub serwisy społecznościowe), dodanie ich jako skrótów oszczędzi Ci konieczności powrotu do ekranu głównego urządzenia lub przeglądarki za każdym razem.

Aby uruchomić aplikację lub stronę internetową, kliknij jej ikonę, gdy masz połączenie z ExpressVPN.

Jeśli wybrano mniej niż pięć skrótów, możesz dodać jeden, klikając .

Alternatywnie, możesz dodać lub usunąć skróty, klikając > Opcje > Skróty.

Aby dodać skrót, kliknij .

Następnie wybierz Dodaj skrót do aplikacji lub Dodaj link do strony internetowej, aby kontynuować.

Aby usunąć skrót, wybierz skrót, a następnie kliknij .

Uruchom i połącz ExpressVPN przy starcie

Możesz skonfigurować, czy ExpressVPN ma automatycznie łączyć się po uruchomieniu komputera.

Aby skonfigurować opcje „połącz przy starcie”, kliknij , a następnie kliknij Opcje.

W zakładce Ogólne zaznacz (lub odznacz) pole wyboru Uruchom ExpressVPN przy starcie Windows.

Możesz także skonfigurować ExpressVPN tak, aby łączył się z ostatnio używaną lokalizacją przy uruchomieniu aplikacji.

Zmień język w aplikacji ExpressVPN dla Windows

Kliknij > Opcje.

Wybierz zakładkę Zaawansowane. W sekcji Język wybierz język, na który chcesz zmienić ustawienia.

Kliknij OK, aby potwierdzić. ExpressVPN zmieni język na wybrany po zamknięciu i ponownym uruchomieniu aplikacji.

Użyj rozszerzenia przeglądarki ExpressVPN

Możesz użyć rozszerzenia przeglądarki ExpressVPN, aby zdalnie kontrolować aplikację ExpressVPN z poziomu przeglądarki. Rozszerzenie jest dostępne dla Google Chrome, Mozilla Firefox oraz Microsoft Edge.

W aplikacji kliknij , wybierz Opcje, a następnie przejdź do zakładki Przeglądarki.

Kliknij Pobierz rozszerzenia przeglądarki i postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie.

Dowiedz się więcej o rozszerzeniu przeglądarki ExpressVPN tutaj.

Skonfiguruj ExpressVPN na innych urządzeniach

Dzięki jednej subskrypcji ExpressVPN możesz połączyć i zabezpieczyć do ośmiu urządzeń jednocześnie.

Aby skonfigurować ExpressVPN na innych urządzeniach, kliknij > Zabezpiecz wszystkie swoje urządzenia.

Kliknij Wyślij link do konfiguracji e-mailem.

Otrzymasz link do konfiguracji na adres e-mail, którego użyto do rejestracji w ExpressVPN.

Otwórz e-mail na urządzeniu, na którym chcesz skonfigurować ExpressVPN. Wybierz Skonfiguruj teraz, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby pobrać i skonfigurować ExpressVPN.

Odinstaluj aplikację

Istnieje kilka sposobów, aby odinstalować aplikację ExpressVPN na Windows 11.

Odinstalowanie z menu Start

Kliknij > Wszystkie aplikacje i znajdź aplikację ExpressVPN na wyświetlonej liście. Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację ExpressVPN i wybierz Odinstaluj. Przeniesiesz się do Panelu sterowania. W Panelu sterowania kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację ExpressVPN i wybierz Odinstaluj.

Odinstalowanie z Ustawień

Kliknij > Ustawienia > Aplikacje > Aplikacje i funkcje. Znajdź aplikację ExpressVPN, a następnie kliknij > Odinstaluj.

Odinstalowanie z Panelu sterowania

Wyszukaj Panel sterowania na pasku zadań i wybierz go z wyników. Kliknij Programy > Programy i funkcje. Zlokalizuj aplikację ExpressVPN i kliknij prawym przyciskiem myszy. Wybierz Odinstaluj lub Odinstaluj/Zmień, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.[/expand]

