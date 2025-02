Precisa de uma VPN para Windows? Assine a ExpressVPN Agora

Este tutorial irá mostrar como baixar, configurar e usar o aplicativo ExpressVPN para Windows 11 no ARM64.

Para instruções sobre como baixar, configurar e usar o aplicativo ExpressVPN para dispositivos Windows baseados em Intel com Windows 10 ou superior, clique aqui.

Nota: O aplicativo ExpressVPN para Windows 11 no ARM64 está em fase beta. Por isso, alguns recursos, incluindo o tunelamento dividido, ainda não estão disponíveis.

Baixar o aplicativo

Existem duas maneiras de baixar o aplicativo ExpressVPN para Windows 11 com ARM64:



Microsoft Store

Abra o aplicativo Microsoft Store e pesquise por “ExpressVPN”. Clique em ExpressVPN.

Clique em Instalar.

Se for perguntado se você deseja permitir que o aplicativo faça alterações em seu dispositivo, clique em Sim. Você baixou o aplicativo com sucesso.

Site ExpressVPN

Acesse o painel da conta ExpressVPN. Se solicitado, insira suas credenciais da ExpressVPN e clique em Fazer Login. Se solicitado, insira o código de verificação enviado ao seu email. Clique em Baixar ARM64 Beta.

Mantenha esta janela do navegador aberta. Você precisará do código de ativação para a configuração mais tarde.

Obter seu código de ativação

Para usar a ExpressVPN no seu computador Windows, você precisará do seu código de ativação.

Vamos copiá-lo para a sua área de transferência.

Se ainda não o fez, acesse o painel da conta ExpressVPN. Se solicitado, insira suas credenciais da ExpressVPN e clique em Fazer Login.

Insira o código de verificação enviado ao seu email.

Clique em na caixa para copiá-lo para a área de transferência. Você será solicitado a fornecê-lo mais tarde.



Instalar o aplicativo

Localize e clique duas vezes no arquivo baixado no seu computador.



Se você vir um aviso para instalar o aplicativo, clique em Instalar para continuar.

Aguarde enquanto o aplicativo está sendo instalado no seu PC.

Quando solicitado, clique em Fazer Login e cole seu código de ativação. Este é o código que você encontrou anteriormente. Você pode colá-lo pressionando Ctrl + V ou clicando com o botão direito no campo retangular e clicando em Colar. Depois, clique em Continuar.



Se preferir não usar seu código de ativação, você pode entrar usando seu endereço de email:

Clique em Fazer Login com Link de Login por Email. Digite o endereço de email associado à sua conta ExpressVPN. Clique em Enviar Link de Login por Email. Abra o email em qualquer dispositivo e selecione Fazer Login na ExpressVPN. O aplicativo será ativado automaticamente.

Você tem a opção de iniciar a ExpressVPN na inicialização. Selecione sua preferência para continuar.



Você também pode escolher compartilhar dados de forma anônima para ajudar a melhorar a ExpressVPN. Selecione sua preferência para continuar.

A ExpressVPN não coleta seus dados privados e os anonimiza antes de chegarem aos servidores da ExpressVPN.

Parabéns! Agora você está pronto para acessar a vasta rede de localizações de servidores da ExpressVPN.

Conectar-se a uma localização de servidor

Para conectar-se a uma localização de servidor, clique em . Por padrão, a ExpressVPN sugerirá a localização que oferece a melhor experiência para você, chamada de Localização Inteligente.



Quando você vir a mensagem Conectada na tela do aplicativo, poderá começar a navegar com liberdade e segurança!

Nota: Com uma única assinatura da ExpressVPN, você pode conectar-se ao VPN em até oito dispositivos diferentes ao mesmo tempo, independentemente da plataforma. Se tentar conectar mais de oito dispositivos ao mesmo tempo, verá esta tela:

Desconectar-se da localização do servidor

Para se desconectar da localização do servidor, basta clicar em novamente.



Você saberá que está desconectado quando a tela disser “Não conectada”.

Escolher uma localização de servidor diferente

Para se conectar a uma localização de servidor diferente, clique em .

Nota: Na primeira vez que você tentar mudar de localização enquanto estiver conectado à ExpressVPN, receberá um aviso dizendo que seu tráfego da Internet pode não estar seguro durante a reconexão. É seguro continuar.

Para se conectar a uma localização de servidor, clique nela e depois clique em . Alternativamente, você pode se conectar dando um clique duplo na localização.

Por padrão, a lista de localizações disponíveis apresenta duas guias: Recomendadas e Todas as Localizações.

A guia Recomendadas mostra as principais escolhas da ExpressVPN para você se conectar.

A guia Todas as Localizações lista as localizações de servidores por região. Você pode expandir e recolher as listas clicando em e .

Uma guia Favoritas aparecerá assim que você adicionar localizações favoritas. Você pode salvar uma localização na sua lista de favoritas clicando em à direita.

Você também pode pesquisar a localização de servidor desejada usando a barra de pesquisa.

Dentro da barra de pesquisa, digite o nome da localização de servidor desejada e depois dê um clique duplo na localização do servidor nos resultados da pesquisa para se conectar a ela.

Após se desconectar de uma localização de servidor, você pode voltar à sua Localização Inteligente (a localização recomendada para uma experiência ideal) clicando na localização marcada como Localização Inteligente.

Mudar para um protocolo diferente

Importante: Desconecte-se da ExpressVPN antes de mudar para outro protocolo.

Protocolos são os métodos pelos quais seu dispositivo se conecta a um servidor da ExpressVPN. Para a melhor experiência, a ExpressVPN recomenda definir seu protocolo como Automático. Esta opção é selecionada por padrão e escolhe automaticamente o protocolo mais adequado para sua rede.

Em alguns casos, como quando recomendado por nossa equipe de suporte, mudar para um protocolo diferente pode ajudar a alcançar velocidades de conexão mais rápidas.

Para mudar para um protocolo diferente:

Clique em > Opções.



Clique na guia Protocolo. Selecione o protocolo que deseja usar e, em seguida, clique em OK.

Saiba mais sobre como usar as opções avançadas do Lightway, o protocolo VPN que criamos do zero.

Bloquear anúncios, rastreadores e sites prejudiciais

Personalize sua experiência online e recupere o controle sobre o que as empresas sabem sobre você. Você pode bloquear anúncios, rastreadores, sites maliciosos e conteúdo adulto no aplicativo ExpressVPN com apenas alguns cliques.

Muitos dos aplicativos e sites que você visita mantêm um registro de sua atividade e compartilham essas informações com empresas terceirizadas, incluindo rastreadores, golpistas e sites maliciosos. Essas informações são usadas para exibir anúncios e conteúdo direcionados a você, geralmente sem o seu conhecimento ou permissão.

Esses recursos de proteção avançada impedem que todos os aplicativos e sites que você visita em seu dispositivo se comuniquem com as empresas terceirizadas em nossas listas de bloqueio de código aberto.

Os recursos de proteção avançada estão desativados por padrão. Para ativá-los:

Conecte-se à VPN e use o protocolo Automático ou Lightway. Clique em > Opções > Proteção Avançada. Marque as caixas correspondentes.



Leia mais sobre os recursos de proteção avançada do ExpressVPN.

Como adicionar atalhos ao aplicativo ExpressVPN

O recurso de atalhos aparece na tela inicial do ExpressVPN após você se conectar. Os atalhos não aparecerão na primeira vez que você se conectar, mas estarão disponíveis a partir da segunda conexão em diante.

Os atalhos permitem que você lance aplicativos e sites de forma conveniente e rápida a partir do aplicativo ExpressVPN sempre que estiver conectado. Se você costuma acessar alguns destinos favoritos após se conectar, um serviço de streaming específico ou uma rede social, por exemplo, adicioná-los como atalhos economiza o tempo de procurar esses aplicativos ou sites na tela inicial do dispositivo ou no navegador.

Para iniciar um aplicativo ou site, clique no ícone correspondente quando estiver conectado à ExpressVPN.

Se você tiver menos de cinco atalhos selecionados, poderá adicionar um clicando em .

Alternativamente, você pode adicionar ou remover atalhos clicando em > Opções > Atalhos.

Para adicionar um atalho, clique em .

Depois, selecione Adicionar atalho de aplicativo ou Adicionar link de site para continuar.

Para remover um atalho, selecione o atalho e, em seguida, clique em .

Iniciar e conectar a ExpressVPN na inicialização

Você pode configurar a ExpressVPN para se conectar automaticamente após o seu PC ser inicializado.

Para configurar as opções de “conectar na inicialização”, clique em , depois clique em Opções.

Na guia Geral, marque (ou desmarque) a caixa para Iniciar ExpressVPN na inicialização do Windows.

Você também pode configurar a ExpressVPN para se conectar à última localização utilizada ao iniciar o aplicativo.

Mudar o idioma no aplicativo ExpressVPN para Windows

Clique em > Opções.

Selecione a guia Avançado. Em Idioma, selecione o idioma para o qual deseja mudar.

Clique em OK para confirmar. A ExpressVPN mudará para o idioma selecionado após você fechar o aplicativo e abri-lo novamente.

Usar a extensão de navegador da ExpressVPN

Você pode usar a extensão de navegador da ExpressVPN para controlar remotamente o aplicativo ExpressVPN a partir do seu navegador. A extensão está disponível para Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge.

No seu aplicativo, clique em , selecione Opções, e depois vá até a guia Navegadores.

Clique em Obter extensões de navegador e siga as instruções exibidas na página.

Saiba mais sobre a extensão de navegador do ExpressVPN aqui.

Configurar a ExpressVPN em outros dispositivos

Com uma única assinatura da ExpressVPN, você pode conectar e proteger até oito dispositivos ao mesmo tempo.

Para configurar a ExpressVPN em seus outros dispositivos, clique em > Proteger Todos os seus Dispositivos.

Clique em Enviar link de configuração por email.

Você receberá um link de configuração no endereço de email que você utilizou para se inscrever na ExpressVPN.

Abra o email nos dispositivos que você deseja configurar a ExpressVPN. Selecione Configurar agora, depois siga as instruções para baixar e configurar a ExpressVPN.

Desinstalar o aplicativo

Existem várias maneiras de desinstalar o aplicativo ExpressVPN no Windows 11.

Desinstalar pelo menu Iniciar

Clique em > Todos os aplicativos e procure o aplicativo ExpressVPN na lista exibida. Clique com o botão direito no aplicativo ExpressVPN e selecione Desinstalar. Você será levado para o Painel de Controle. No Painel de Controle, clique com o botão direito no aplicativo ExpressVPN e selecione Desinstalar.

Desinstalar pelas Configurações

Clique em > Configurações > Aplicativos > Aplicativos e recursos. Encontre o aplicativo ExpressVPN, clique em > Desinstalar.

Desinstalar pelo Painel de Controle

No pesquisar na barra de tarefas, digite Painel de Controle e selecione-o nos resultados. Clique em Programas > Programas e Recursos . Encontre o aplicativo ExpressVPN e clique com o botão direito. Selecione Desinstalar ou Desinstalar/Alterar e siga as instruções.

