Bu rehber, cihazınızdaki ExpressVPN uygulamasında aşağıdaki sorunları yaşadığınızda ne yapmanız gerektiğini gösterir:
- Bağlantıyı kesmek çok uzun sürüyor
- “Bağlantı kesiliyor” durumunda takılı kaldı
Her adımdan sonra sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin. Sorun çözülürse diğer adımları atlayabilirsiniz.
Bölüme atla…
1. ExpressVPN’in en yeni versiyonunu indirin
2. VPN protokolünüzü değiştirin
3. Cihazınızı yeniden başlatın
4. ExpressVPN uygulamasını yeniden yükleyin
5. ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin
1. ExpressVPN’in en yeni versiyonunu indirin
ExpressVPN uygulamasının en yeni versiyonunu kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin. Değilse cihazınız için en yeni uygulama versiyonunu indirin.
ExpressVPN uygulamanızı kurun:
- Windows için kurulum yönergeleri
- Mac için kurulum yönergeleri
- iOS için kurulum yönergeleri
- Android için kurulum yönergeleri
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
2. VPN protokolünüzü değiştirin
VPN protokolleri, cihazınızın VPN sunucusuna bağlanma yöntemleridir. ExpressVPN, en iyi deneyim için Otomatik protokol seçeneğini kullanmanızı önerir. Bu, varsayılan olarak seçilir ve ağınız için en uygun protokolü otomatik olarak seçer.
VPN bağlantısını kesmede sorun yaşıyorsanız VPN protokolünüzü aşağıdaki sırayla değiştirmeyi deneyin (varsa):
- Lightway – TCP
- Lightway – UDP
- OpenVPN – TCP
- OpenVPN – UDP
- IKEv2
ExpressVPN uygulamanız için protokol nasıl değiştirilir:
- ExpressVPN Windows uygulaması
- ExpressVPN Mac uygulaması
- ExpressVPN Android uygulaması
- ExpressVPN iOS uygulaması
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
3. Cihazınızı yeniden başlatın
- Cihazınızı yeniden başlatın.
- ExpressVPN uygulamasını açın.
- Sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için bağlanmayı ve bağlantıyı kesmeyi deneyin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
4. ExpressVPN uygulamasını yeniden yükleyin
- Uygulamanızı kaldırın.
- ExpressVPN uygulamanızı yükleyin ve kurun:
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
5. ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin
Yukarıdaki tüm adımları denediyseniz ancak internet hızınız hâlâ yavaşsa anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.