Bu rehber, cihazınızdaki ExpressVPN uygulamasında aşağıdaki sorunları yaşadığınızda ne yapmanız gerektiğini gösterir:

Bağlantıyı kesmek çok uzun sürüyor

“Bağlantı kesiliyor” durumunda takılı kaldı

Her adımdan sonra sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin. Sorun çözülürse diğer adımları atlayabilirsiniz.

1. ExpressVPN’in en yeni versiyonunu indirin

ExpressVPN uygulamasının en yeni versiyonunu kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin. Değilse cihazınız için en yeni uygulama versiyonunu indirin.

ExpressVPN uygulamanızı kurun:

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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2. VPN protokolünüzü değiştirin

VPN protokolleri, cihazınızın VPN sunucusuna bağlanma yöntemleridir. ExpressVPN, en iyi deneyim için Otomatik protokol seçeneğini kullanmanızı önerir. Bu, varsayılan olarak seçilir ve ağınız için en uygun protokolü otomatik olarak seçer.

VPN bağlantısını kesmede sorun yaşıyorsanız VPN protokolünüzü aşağıdaki sırayla değiştirmeyi deneyin (varsa):

Lightway – TCP Lightway – UDP OpenVPN – TCP OpenVPN – UDP IKEv2

ExpressVPN uygulamanız için protokol nasıl değiştirilir:

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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3. Cihazınızı yeniden başlatın

Cihazınızı yeniden başlatın. ExpressVPN uygulamasını açın. Sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için bağlanmayı ve bağlantıyı kesmeyi deneyin.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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4. ExpressVPN uygulamasını yeniden yükleyin

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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5. ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin

Yukarıdaki tüm adımları denediyseniz ancak internet hızınız hâlâ yavaşsa anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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