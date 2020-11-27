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Bu rehber, cihazınızdaki ExpressVPN uygulamasında aşağıdaki sorunları yaşadığınızda ne yapmanız gerektiğini gösterir:

  • Bağlantıyı kesmek çok uzun sürüyor
  • “Bağlantı kesiliyor” durumunda takılı kaldı

Her adımdan sonra sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin. Sorun çözülürse diğer adımları atlayabilirsiniz.

Bölüme atla…

1. ExpressVPN’in en yeni versiyonunu indirin
2. VPN protokolünüzü değiştirin
3. Cihazınızı yeniden başlatın
4. ExpressVPN uygulamasını yeniden yükleyin
5. ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin

1. ExpressVPN’in en yeni versiyonunu indirin

ExpressVPN uygulamasının en yeni versiyonunu kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin. Değilse cihazınız için en yeni uygulama versiyonunu indirin.

ExpressVPN uygulamanızı kurun:

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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2. VPN protokolünüzü değiştirin

VPN protokolleri, cihazınızın VPN sunucusuna bağlanma yöntemleridir. ExpressVPN, en iyi deneyim için Otomatik protokol seçeneğini kullanmanızı önerir. Bu, varsayılan olarak seçilir ve ağınız için en uygun protokolü otomatik olarak seçer.

VPN bağlantısını kesmede sorun yaşıyorsanız VPN protokolünüzü aşağıdaki sırayla değiştirmeyi deneyin (varsa):

  1. Lightway – TCP
  2. Lightway – UDP
  3. OpenVPN – TCP
  4. OpenVPN – UDP
  5. IKEv2

ExpressVPN uygulamanız için protokol nasıl değiştirilir:

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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3. Cihazınızı yeniden başlatın

  1. Cihazınızı yeniden başlatın.
  2. ExpressVPN uygulamasını açın.
  3. Sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için bağlanmayı ve bağlantıyı kesmeyi deneyin.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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4. ExpressVPN uygulamasını yeniden yükleyin

  1. Uygulamanızı kaldırın.
  2. ExpressVPN uygulamanızı yükleyin ve kurun:

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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5. ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin

Yukarıdaki tüm adımları denediyseniz ancak internet hızınız hâlâ yavaşsa anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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