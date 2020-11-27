Из этого руководства вы узнаете, что делать, если приложение ExpressVPN на вашем устройстве:
- cлишком долго отключается,
- зависло в статусе «Отключение».
После выполнения каждого пункта проверьте, решена ли проблема. Если она устранена, все остальные действия выполнять не требуется.
Содержание
1. Загрузите последнюю версию приложения ExpressVPN
2. Поменяйте VPN-протокол
3. Перезагрузите свое устройство
4. Переустановите приложение ExpressVPN
5. Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN
1. Загрузите последнюю версию приложения ExpressVPN
Проверьте, используете ли вы самую последнюю версию приложения ExpressVPN. Если нет, загрузите последнюю версию приложения для своего устройства.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
2. Поменяйте VPN-протокол
VPN-протокол — это правила, по которым устройство подключается к VPN-серверу. Для беспроблемной работы ExpressVPN рекомендует использовать автоматический выбор протокола. В этом случае используется протокол по умолчанию, то есть автоматически выбирается самый подходящий протокол для условий вашей сети.
Если у вас возникли проблемы с отключением от VPN, то попробуйте выбрать другой VPN-протокол в следующем порядке (если они доступны):
- Lightway – TCP
- Lightway – UDP
- OpenVPN – TCP
- OpenVPN – UDP
- IKEv2
Как изменить протокол в…
- приложении ExpressVPN для Windows,
- приложении ExpressVPN для Mac,
- приложении ExpressVPN для Android,
- приложении ExpressVPN для iOS.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
3. Перезагрузите свое устройство
- Перезагрузите свое устройство.
- Запустите приложение ExpressVPN.
- Попробуйте подключиться и отключиться, чтобы проверить, решилась ли проблема.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
4. Переустановите приложение ExpressVPN
- Удалите приложение со своего устройства.
- Установите и настройте приложение ExpressVPN:
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
5. Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN
Если вы уже попробовали все вышеуказанные шаги, но скорость интернет-подключения все еще низкая, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.