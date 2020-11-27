Из этого руководства вы узнаете, что делать, если приложение ExpressVPN на вашем устройстве:

cлишком долго отключается,

зависло в статусе «Отключение».

После выполнения каждого пункта проверьте, решена ли проблема. Если она устранена, все остальные действия выполнять не требуется.

1. Загрузите последнюю версию приложения ExpressVPN

Проверьте, используете ли вы самую последнюю версию приложения ExpressVPN. Если нет, загрузите последнюю версию приложения для своего устройства.

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2. Поменяйте VPN-протокол

VPN-протокол — это правила, по которым устройство подключается к VPN-серверу. Для беспроблемной работы ExpressVPN рекомендует использовать автоматический выбор протокола. В этом случае используется протокол по умолчанию, то есть автоматически выбирается самый подходящий протокол для условий вашей сети.

Если у вас возникли проблемы с отключением от VPN, то попробуйте выбрать другой VPN-протокол в следующем порядке (если они доступны):

Lightway – TCP Lightway – UDP OpenVPN – TCP OpenVPN – UDP IKEv2

Как изменить протокол в…

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3. Перезагрузите свое устройство

Перезагрузите свое устройство. Запустите приложение ExpressVPN. Попробуйте подключиться и отключиться, чтобы проверить, решилась ли проблема.

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4. Переустановите приложение ExpressVPN

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5. Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN

Если вы уже попробовали все вышеуказанные шаги, но скорость интернет-подключения все еще низкая, .

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