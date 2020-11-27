Последнее обновление:

Из этого руководства вы узнаете, что делать, если приложение ExpressVPN на вашем устройстве:

  • cлишком долго отключается,
  • зависло в статусе «Отключение».

После выполнения каждого пункта проверьте, решена ли проблема. Если она устранена, все остальные действия выполнять не требуется.

Содержание

1. Загрузите последнюю версию приложения ExpressVPN
2. Поменяйте VPN-протокол
3. Перезагрузите свое устройство
4. Переустановите приложение ExpressVPN
5. Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN

1. Загрузите последнюю версию приложения ExpressVPN

Проверьте, используете ли вы самую последнюю версию приложения ExpressVPN. Если нет, загрузите последнюю версию приложения для своего устройства.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

Наверх

2. Поменяйте VPN-протокол

VPN-протокол — это правила, по которым устройство подключается к VPN-серверу. Для беспроблемной работы ExpressVPN рекомендует использовать автоматический выбор протокола. В этом случае используется протокол по умолчанию, то есть автоматически выбирается самый подходящий протокол для условий вашей сети.

Если у вас возникли проблемы с отключением от VPN, то попробуйте выбрать другой VPN-протокол в следующем порядке (если они доступны):

  1. Lightway – TCP
  2. Lightway – UDP
  3. OpenVPN – TCP
  4. OpenVPN – UDP
  5. IKEv2

Как изменить протокол в…

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

Наверх

3. Перезагрузите свое устройство

  1. Перезагрузите свое устройство.
  2. Запустите приложение ExpressVPN.
  3. Попробуйте подключиться и отключиться, чтобы проверить, решилась ли проблема.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

Наверх

4. Переустановите приложение ExpressVPN

  1. Удалите приложение со своего устройства.
  2. Установите и настройте приложение ExpressVPN:

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

Наверх

5. Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN

Если вы уже попробовали все вышеуказанные шаги, но скорость интернет-подключения все еще низкая, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

Наверх

Эта статья помогла вам?

We're sorry to hear that. Let us know how we can improve.

What device do you need help with?

Examples: Android, Windows, Linksys router

A member of our Support Team will follow up on your issue.