RHOM es un reality derivado de la franquicia Real Housewives y grabado en Miami que presenta a seis mujeres de clase alta con estilos de vida lujosos y personalidades fuertes, que suelen enfrentarse. En otras palabras, no faltan las discusiones y el drama por cosas insignificantes: perfecto para los fanáticos de Keeping Up with the Kardashians y Selling Sunset.