RHOM, der in Miami stattfindende Ableger von Real Housewives, ist eine Reality-TV-Serie, in der sechs Frauen der Oberschicht mit verschwenderischem Lebensstil und starken, oft widersprüchlichen Persönlichkeiten zu sehen sind. Mit anderen Worten, es gibt jede Menge Machtkämpfe und kleinliches Drama – perfekt für Fans von Keeping Up with the Kardashians und Selling Sunset.