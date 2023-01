RHOM er et realityprogram, som er en del af Real Housewives-franchisen. Serien følger seks kvinder fra overklassen med stærke og ofte modstridende personligheder, som lever en ekstravagant livsstil. Med andre ord er der masser af konflikter og dramaøjeblikke. Hvis du er fan af Keeping Up with the Kardashians og Selling Sunset, er det lige noget for dig.