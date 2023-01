Podobnie jak na Bravo , wszystkie sezony Real Housewives of Miami – w tym sezon 5 – są dostępne na Peacock . Jest to niedroga opcja dla tych, którzy chcą obejrzeć całą serię RHOM. Dla nowych użytkowników dostępny jest siedmiodniowy bezpłatny okres próbny .

Podstawowa amerykańska sieć kablowa Bravo TV emituje każdy odcinek serialu Real Housewives of Miami, w tym wszystkie poprzednie sezony. Możesz obejrzeć każdy nowy odcinek w momencie jego premiery, jeśli używasz Roku lub telewizora, lub nadrobić go następnego dnia za pośrednictwem aplikacji Bravo, lub strony internetowej.

Nadszedł 5. sezon The Real Housewives of Miami (RHOM) jak zawsze pełen soczystych dramatów. Niezależnie od tego, czy oglądasz serię Real Housewive od lat, czy dopiero zaczynasz, oto wszystkie sposoby oglądania RHOM.

