RHOM은 마이애미를 배경으로 촬영한 Real Housewives 시리즈입니다. RHOM에는 호화로운 생활을 즐기며 개성이 강하고 자주 의견이 엇갈리는 6명의 상류층 여성이 출연합니다. 즉, 이 시리즈에서는 출연진이 다투는 일이 많고 드라마 같은 흥미진진한 이야기들이 많습니다. 그래서 Keeping Up with the Kardashians과 Selling Sunset을 즐겨 보는 분들에게 완벽한 시리즈입니다.

흥미진진한 이야기가 가득한 The Real Housewives of Miami(RHOM) 시즌 5가 공개되었습니다. 고객님이 Real Housewives를 오랫동안 시청한 팬이든지 아니면 최근에 보기 시작했든지 이곳에서 RHOM 시청 방법을 모두 알아볼 수 있습니다.

Need help? Chat with us!