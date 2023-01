Miamissa kuvattu The Real Housewives -sarjaan kuuluva RHOM on tosi-tv-sarja, jossa esiintyy kuusi yleellistä elämää elävää yläluokan naista, joilla on usein vahvat ja ristiriitoja synnyttävät luonteet. Toisin sanoen, riitelystä ja pikkumaisesta draamailusta ei ole puutetta – ohjelma on täydellinen Keeping Up with the Kardashiansin ja Selling Sunsetin faneille.