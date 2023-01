Série de télé-réalité basée à Miami et dérivée de la franchise Real Housewives, RHOM met en scène six femmes de la bourgeoisie au style de vie somptueux et aux personnalités bien trempées et souvent contradictoires. En d'autres termes, les querelles et les coups bas ne manquent pas, ce qui ravira les fans de Keeping Up with the Kardashians et de Selling Sunset.