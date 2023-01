RHOM ซึ่งเป็นสาขาย่อยของแฟรนไชส์ Real Housewives ซึ่งมีฐานอยู่ในไมอามีเป็นซีรีส์เรียลลิตี้ทีวีที่มีผู้หญิงชนชั้นสูง 6 คนที่มีวิถีชีวิตที่ฟุ่มเฟือยและมีบุคลิกที่แข็งแกร่งและมักจะขัดแย้งกัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือไม่มีปัญหาการทะเลาะวิวาทและมีดราม่าเล็กน้อย - เหมาะสำหรับแฟน ๆ ของ Keeping Up with the Kardashians และ Selling Sunset

ซีซั่นที่ 5 ของ The Real Housewives of Miami (RHOM) มาถึงแล้ว และเต็มไปด้วยดราม่าสุดเข้มข้น ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนตัวยงของ Real Housewives มาเนิดนานแล้วหรือเพิ่งเริ่มต้น เรามีวิธีการรับชม RHOM ทั้งหมดด้านล่าง

Need help? Chat with us!