Hell’s Kitchen finns inte längre på Netflix , men du hittar fler andra realityserier där, som Bling Empire: New York och Love Is Blind .

Det finns ännu ingen information om när den senaste säsongen av Hell’s Kitchen blir tillgänglig i Australien , men programmet väntas så småningom dyka upp på Seven Network och deras onlinestreamingplattform 7plus . För tillfället finns utvalda avsnitt från säsong 8 och 9 på 7 plus, som är gratis att titta på så länge man registrerar ett konto.

Du som befinner dig i Kanada kan enkelt se Hell’s Kitchen: Battle of the Ages gratis på Citytv . Du behöver bara ange uppgifter till ditt kabelabonnemang för att streama.

Den senaste säsongen är även känd som Hell’s Kitchen: Battle of the Ages. För att sätta extra krydda på tävlingen delas kockarna upp efter ålder, där ett lag i tjugoårsåldern ställs mot ett där samtliga är över fyrtio. Äldre och erfarna kockar ställs med andra ord mot yngre och piggare motsvarigheter. Vem blir sista kock att stå pall?

