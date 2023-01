Hell's Kitchen est une série télévisée de téléréalité animée par Gordon Ramsay , le chef cuisinier à la langue bien pendue le plus apprécié du paysage médiatique. Les chefs en herbe sont répartis en équipes (généralement par sexe) et doivent relever d'intenses défis culinaires et de service dans le restaurant de Gordon à Hollywood , les moins performants étant éliminés à chaque épisode. Le grand gagnant remporte un prix en cash, ainsi qu'un poste de chef de cuisine dans un restaurant prestigieux.

La dernière saison est également sous-titrée Hell’s Kitchen: Battle of the Ages. Pour mettre un peu de piment dans l'émission, les candidats ont été répartis par âge, les jeunes de 20 ans dans une équipe et les jeunes de 40 ans dans l'autre. En d'autres termes, les chefs les plus âgés et les plus expérimentés seront confrontés à leurs homologues plus jeunes et plus fringants. Qui sera le dernier chef en lice ?