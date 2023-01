Hell’s Kitchen ya no está disponible en Netflix , pero usted puede ver otros realities en esa plataforma, como Bling Empire: New York y Love Is Blind .

Todavía no se sabe nada sobre cuándo estará disponible la temporada más reciente de Hell’s Kitchen en Australia , aunque se espera que se emita en Seven Network y su plataforma de streaming online 7plus . En este momento, en 7plus hay episodios seleccionados de las temporadas 8 y 9, que usted puede ver gratis tras suscribirse.

Los usuarios que se encuentran en Canadá pueden ver Hell’s Kitchen: Battle of the Ages gratis en Citytv. Solo tienen que ingresar las credenciales de un servicio de televisión por cable.

La última temporada también se conoce como Hell's Kitchen: Battle of the Ages. Para animar las cosas, los chefs concursantes se dividieron por edad: en un equipo los veinteañeros y en el otro, los cuarentones. Es decir, los chefs de más edad y experiencia se enfrentan a los más jóvenes y novatos. ¿Quién será el chef que quedará?

