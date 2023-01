Hell's Kitchen ist eine seit langem laufende, wettbewerbsorientierte Reality-TV-Serie, die von Gordon Ramsay , dem beliebten Koch mit der großen Klappe, moderiert wird. Angehende Köche werden (normalerweise nach Geschlecht sortiert) in Teams aufgeteilt und müssen sich in Gordons Hollywood-Restaurant intensiven Koch- und Service-Herausforderungen stellen, wobei in jeder Folge die jeweils schlechtesten Teilnehmer ausscheiden. Der Gewinner erhält einen Geldpreis sowie den Posten des Chefkochs in einem renommierten Restaurant.

Die neueste Staffel ist auch unter dem Namen Hell's Kitchen: Battle of the Ages bekannt. Diesmal wurden die Köche nach Alter aufgeteilt: 20-Jährige in einem Team und 40-Jährige in dem anderen. Mit anderen Worten, die älteren und erfahreneren Köche treten gegen ihre jüngeren Kollegen an. Welcher Koch wird sich bis zum Ende behaupten können?