Hvornår har Hell's Kitchen premiere?

Hell's Kitchen sæson 21 havde premiere den 29. september 2022 med efterfølgende episoder, der blev sendt ugentligt indtil den 27. oktober 2022. Den sjette og syvende episode blev sendt to uger senere den 10. november og 17. november, mens den ottende og niende fulgte den 1. december og 8. december. Den næste episode vil efter sigende blive sendt den 5. januar 2023. Og hvis de seneste sæsoner er en indikation for noget, er det sandsynligt, at denne sæson også vil have over 16 episoder.