Hell's Kitchen은 더 이상 Netflix 에서 시청할 수 없습니다. 하지만 Netflix에서는 Bling Empire: New York 및 Love Is Blind 와 같은 리얼리티 TV 시리즈를 시청할 수 있습니다.

캐나다 에 계신 고객님들은 Citytv 에서 손쉽게 Hell’s Kitchen: Battle of the Ages를 무료로 시청할 수 있습니다. 케이블 자격 증명 정보를 기재하기만 하면 스트리밍할 수 있습니다.

최신 시즌은 Hell’s Kitchen: Battle of the Ages로도 알려져 있습니다. 프로그램에 재미를 더하기 위해 셰프 참가자들을 연령별로 나누었습니다. 이에 따라 20대 팀과 40대 팀으로 나누어 경쟁하게 됩니다. 즉, 좀 더 연륜 있고 경력 있는 셰프들이 좀 더 나이가 어리고 신선한 셰프들과 경쟁하게 될 것입니다. 마지막에 누가 살아남을까요?

