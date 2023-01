Hell's Kitchen é um reality show competitivo de longa duração, apresentado pelo chef desbocado e favorito de todos, Gordon Ramsay . Os aspirantes a chef serão divididos (geralmente por gênero) em equipes e passarão por intensos desafios de culinária e serviços no restaurante Gordon's Hollywood, com os piores desempenhos eliminados a cada episódio. O vencedor receberá um prêmio em dinheiro, além do cargo de chefe de cozinha em um restaurante de prestígio.

A última temporada também é conhecida como Hell's Kitchen: Battle of the Ages. Para apimentar as coisas, os chefs foram divididos por idade, os com 20 e poucos anos em um time e os com 40 e poucos anos no outro. Em outras palavras, os chefs mais velhos e experientes enfrentarão seus colegas mais jovens. Quem será o último chef na competição?