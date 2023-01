Hell's Kitchen è un reality show competitivo di lunga data condotto dallo chef un po' sboccato preferito da tutti, Gordon Ramsay . Gli aspiranti chef vengono divisi (di solito in base al sesso) in squadre e affrontano intense sfide culinarie e di servizio nel ristorante Gordon's Hollywood, e alla fine di ogni episodio vengono eliminati i concorrenti ritenuti più deboli. Il vincitore riceverà un premio in denaro, oltre al ruolo di capo chef in un prestigioso ristorante.

L'ultima stagione è nota come Hell's Kitchen: Battle of the Ages. Per rendere le cose più piccanti, gli chef in prova sono stati divisi per età, con i ventenni in una squadra e i quarantenni nell'altra. In questo modo, gli chef più anziani ed esperti si confronteranno con le loro controparti più giovani e fresche. Chi sarà l'ultimo chef a resistere?