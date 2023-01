Hell's Kitchen is een langlopende competitieve tv-serie onder leiding van Gordon Ramsay, de favoriete kok met een grote mond. Aspirant-koks worden (meestal per geslacht) in teams verdeeld en ondergaan intense kook- en service-uitdagingen in Gordons restaurant in Hollywood, waarbij de slechtste presteerders elke aflevering worden geëlimineerd. De winnaar ontvangt een geldprijs en de positie van chef-kok in een prestigieus restaurant.