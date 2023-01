Kauhukeittiön viimeisimmällä kaudella mukana on 18 kokkilupausta, jotka jaettiin ensin ryhmiin iän perusteella (kaksikymppiset vs. nelikymppiset). Tässä on lista kaikista 21. kauden Hell’s Kitchen -osallistujista:

Vielä ei ole tietoa siitä, milloin Hell*'s* Kitchenin uusin kausi on nähtävissä Australiassa , joskin sarjaa luultavastit tullaan näyttämään Seven Networkilla ja sen suoratoistopalvelussa 7plus . Tällä hetkellä 7plus tarjoaa valikoituja jaksoja kausilta 8 ja 9, ja kirjautuneet käyttäjät voivat katsoa niitä ilmaiseksi.

Kanadassa olevat käyttäjät voivat katsoa Hell’s Kitchen: Battle of the Ages -kautta ilmaiseksi Citytv:stä . Suoratoistamista varten täytyy syöttää kaapelikanavatilauksen tunnukset.

Jos taas haluat katsoa Hell’s Kitchenin aiempia kausia, Pluto TV on paras vaihtoehto. Se tarjoaa kattavimman valikoiman Kauhukeittiön kausia: kaudet 1–19. Parasta on se, että palvelu on täysn ILMAINEN, joskin välillä näytetään mainoksia.

Hulu on mainio vaihtoehto Kauhukeittiön katseluun, sillä saatavilla on 1. kausi ja kaudet 10–21, eli myös käynnissä oleva kausi. Voit siis nauttia satojen jaksojen verran kuumaa draamaa ja Ramsayn suunsoittoa tätä palvelua käyttäen! Saatavilla on seitsemän päivän kokeilu, mutta sinun täytyy mahdollisesti antaa tilatessasi toimiva yhdysvaltalainen postinumero (esim. 30301 tai 11222) ja luottokorttitiedot.

FOX on ilmainen TV-kanava Yhdysvalloissa . Hell*'s Kitchenin* 21. kautta voi suoratoistaa fox.com-sivustolla tai FOX NOW -sovelluksessa. Sinun täytyy tosin antaa yhdysvaltalaisen kaapelitilauksen tai satelliittitilauksen tunnukset käyttääksesi palvelua.

Hell’s Kitchenin käynnissä olevaa kautta voi katsoa yhdysvaltalaiselta FOX -kaapelikanavalta. Eikö sinulla ole kaapelikanavatilausta? Ei huolta. Saatavilla on aina Hulu , Pluto TV , fuboTV ja Sling sekä Kanadan Citytv . Kauhukeittiön vanhempia kausia on saatavilla Australian 7plus -palvelussa, Intian Discovery+ -kanavalla ja ITVX -palvelussa Isossa-Britanniassa.

Hell’s Kitchenin 21. kausi alkoi 29. syyskuuta 2022 , ja uusia jaksoja lähetettiin viikoittain lokakuun 27. päivään asti. Kuudes ja seitsemäs jakso nähtiin kaksi viikkoa myöhemmin, 10. marraskuuta ja 17. marraskuuta , kahdeksas ja yhdeksäs jakso esitettiin 1. joulukuuta ja 8. joulukuuta . Seuraavan jakson on määrä ilmestyä 5. tammikuuta 2023 . Jaksoja on todennäköisesti 16, kuten aiemmillakin kausilla.

Viimeisin kausi tunnetaan myös nimellä Hell’s Kitchen: Battle of the Ages. Tällä jaksolla kokkikokelaat jaettiin kahteen ryhmään iän perusteella, joten yhdessä joukkuessa on parikymppisiä ja toisesssa nelikymppisiä osallistujia. Toisin sanoen kokeneemmat ja vanhemmat kokit saavat vastaansa nuorempia kilpailijoita. Kuka heistä selviää koettelemuksista?

Hell’s Kitchen on pitkäikäinen kilpailullinen tosi-TV-sarja, jota vetää rääväsuinen suosikkikokki Gordon Ramsay . Kokin uraa tavoittelevat kisaajat jaetaan (usein sukupuolen perusteella) joukkueisiin, ja he osallistuvat intensiivisiin ruuanlaitto- ja palveluhaasteisiin Gordonin ravintolassa Hollywoodissa. Jokaisessa jaksossa huonoiten pärjännyt osallistuja joutuu luopumaan kisasta. Voittaja saa rahapalkinnon ja pääkokin pestin maineikkaassa ravintolassa.

