2022'de güvenle NFT alın & satın
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3 kolay adımda VPN ile NFT nasıl alınır ve satılır
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3. Adım
NFT işlemlerinizi NFT pazaryerlerinde gizli ve güvende tutun.
Neden NFT almalısınız?
NFT'nin açılımı non fungible token'dır. Bu tokenlar bir blok zincirinde bulunur ve kopyalanamayan imzalara sahiptir. Bir kişi bir NFT satın aldığında, bu token blok zincirinde yalnızca ona ait olarak kaydedilir.
NFT satın almak, beğendiğiniz sanatçıları doğrudan desteklemenin de harika bir yoludur. Bazı dijital NFT'ler, filmlerde veya TV programlarında kullanım için NFT'nin ticari haklarına sahip olmak veya özel yüz yüze etkinliklere ve programlara erişmek gibi gerçek dünyadaki avantajlarla birlikte gelir.
Bazı insanlar NFT'leri spekülatif varlıklar olduğu için satın alır ve değerlerinin artacağını ve böylece onları popüler NFT pazarlarında kârlı bir şekilde satabilmeyi umar.
Nasıl NFT satın alır ve satarsınız?
NFT işlemleri, Ethereum (ETH) gibi kripto paralar kullanılarak yapılır. NFT işlemlerini gerçekleştirmek için dijital cüzdan açmanız ve para yatırmanız gerekecektir. Fakat bir kripto cüzdan dolandırıcılığına yakalanmamaya dikkat edin. Kripto cüzdanınızı oluşturduktan sonra, NFT'lere göz atmak ve satın almak için OpenSea gibi güvenilir NFT pazarlarına gidin.
NFT'ler nasıl alınır
NFT'leri satın almanın iki yolu vardır: sabit bir fiyatla veya sanal bir açık artırmada. Açık artırma yoluyla satılan NFT'lerin değeri talebe bağlı olarak değişir; talep ne kadar yüksekse, fiyat da o kadar yüksek olur.
Kripto cüzdanınızın, NFT satın almak için gereken kripto para birimini saklaması gerekecektir. Örneğin, ETH blok zinciri üzerine kurulu bir NFT, ETH tokenları ile satın alınmalıdır. NFT satın almadan önce bir kripto cüzdan oluşturmanız ve para yatırmanız gerektiğini unutmayın.
NFT'ler nasıl satılır
Bir NFT'ye sahip olduğunuzda, onu satılık olarak listelemeyi seçebilirsiniz. Bir NFT satmak için NFT'yi seçtiğiniz pazaryerine yükleyin (bu, satın aldığınızla aynı olabilir). Pazarın, NFT'nizin üzerine kurulu olduğu blok zincirini desteklediğinden emin olmanız gerekir.
NFT'nizi yükleme adımları pazara göre değişir. NFT'niz yüklenip doğrulandıktan sonra, sabit bir fiyatla veya bir açık artırma yoluyla satılması için NFT'leri listeleyebilirsiniz.
NFT nerede alınır ve satılır
NFT satın almak ve satmak için çeşitli pazar yerleri vardır. En iyi NFT pazaryerlerinden bazıları OpenSea, Rarible, SuperRare, Foundation, AtomicMarket, Mintable ve Nifty Gateway'dir.
NFT pazaryeri türleri
NFT'ler birçok farklı biçimde gelir ve genellikle birkaç ana türe ayrılır: PFP'ler ve Avatarlar, Sanat Eserleri, Koleksiyon, Fotoğraf, Müzik ve Oyun.
OpenSea gibi evrensel bir NFT pazaryeri, satın almanız ve satmanız için, hepsi olmasa da, çoğu NFT türüne ev sahipliği yapacaktır. Niş pazaryerleri, belirli NFT türlerini barındırır; örneğin, NBA Top Shot, yalnızca ikonik NBA “anlarının” koleksiyon kartlarını barındırır ve kullanıcıların al sat yapması için bunları blok zincirinde dijitalleştirir.
NFT alıp satmak güvenli mi
Saygın bir borsada veya NFT pazarında işlem yapıyorsanız NFT'ler genellikle güvenlidir. Ancak, NFT alım-satımının risklerini göz önünde bulundurmak önemlidir. Siber suçlular, kötü amaçlı yazılımlar içeren NFT'ler oluşturarak kripto cüzdanınıza erişebilir. Kötü niyetli bir NFT'nin, onu görüntüleyen kişilerin IP adreslerini çaldığı keşfedildi; bu nedenle, NFT satın almak ve satmak için veya NFT pazaryerlerine göz atarken her zaman bir VPN kullanmalısınız.
Bir VPN'e bağlandığınızda, internet trafiğiniz üçüncü tarafların göremediği şifreli bir tünelden geçer. Bu, NFT'leri daha gizli ve anonim bir şekilde alıp satmanıza olanak tanıyarak sizi kötü niyetli üçüncü taraflardan korur. Bir VPN kullanmak, NFT'lerinizi çalınmaktan korumak için en iyi kripto uygulamalarınızın önemli bir parçası olmalıdır.
Gizliliğinizi daha da korumak için, NFT almak ve satmak için önerilen şu kripto para birimlerini kullanın.
NFT almak ve satmak
NFT olarak ne satabilirsiniz?
Fotoğraf, müzik ve hatta memler gibi dijital dosya olarak saklanabilen her şey NFT olarak alınıp satılabilir.
NFT almak ve satmak için en iyi uygulama nedir?
En iyi NFT pazaryerlerinden bazıları OpenSea, Rarible, SuperRare, Foundation, AtomicMarket, Mintable ve Nifty Gateway'dir. Coinbase ve Binance gibi popüler kripto borsaları da, web siteleri ve uygulamaları aracılığıyla NFT alıp satmanıza olanak tanır.
Kripto cüzdanınıza OpenSea'ya bağlamak güvenli midir?
OpenSea, en büyük ve en köklü NFT pazaryerlerinden biridir. OpenSea, bir NFT satın aldığınızda veya sattığınızda işlem bilgilerini içeren akıllı sözleşmelerinin güvenlik denetimine tabi olduğunu iddia ediyor. OpenSea'nin itibarı, popülerliği ve güvenlik özellikleri göz önüne alındığında, kripto cüzdanınızı bağlamak güvenli olmalıdır.
Bununla birlikte, OpenSea sistemlerinde hâlâ güvenlik açıkları olabilir; bu sebeple kripto cüzdanınızı her zaman düzgün bir şekilde güvence altına almalısınız. Birçok büyük teknoloji şirketi gibi OpenSea da kullanıcıların e-posta adreslerini açığa çıkaran bir veri ihlalinin kurbanı oldu.
NFT'nizi kim görebilir?
Profilinizi bir NFT pazaryerinde görüntüleyen herkes NFT koleksiyonunuzu görebilir. Ancak OpenSea gibi bazı pazaryerleri, koleksiyonunuzun profilinizde görüntülenmesini engellemenize izin verir.
NFT'ler gizli mi?
Hayır, her NFT işlemi blok zincirinde kayıtlı ve doğrulanabilir olduğundan, herkes belirli bir NFT'nin kökenine bakabilir.
NFT'lerin genel doğası, NFT tüccarları tarafından benzersiz bir fayda olarak lanse edilse de, potansiyel bir gizlilik riski oluşturabilirler. Birisi bir NFT'nin kaynağını görüntülediğinde, cüzdan kimliği gibi bilgilere kolayca erişilebilir. Üçüncü taraflar, Etherscan gibi araçları kullanarak hesabınızı arayabilir ve ETH bakiyeniz gibi bilgileri görüntüleyebilir.
NFT'ler hacklenebilir mi?
Teorik olarak, NFT'lerin alım ve satımını yöneten akıllı sözleşmelerin ve kripto borsalarının, NFT pazaryerlerinin ve kripto cüzdanlarının güvenlik protokolleri, NFT'lerin hacklenmesini veya çalınmasını zorlaştırmalıdır. Ancak gerçekte, birçok NFT al-satçısı, NFT'lerini kimlik avı e-postası veya dolandırıcılık sebebiyle bilgisayar korsanlarına çaldırdı.
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