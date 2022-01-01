Neden NFT almalısınız?

NFT'nin açılımı non fungible token'dır. Bu tokenlar bir blok zincirinde bulunur ve kopyalanamayan imzalara sahiptir. Bir kişi bir NFT satın aldığında, bu token blok zincirinde yalnızca ona ait olarak kaydedilir.

NFT satın almak, beğendiğiniz sanatçıları doğrudan desteklemenin de harika bir yoludur. Bazı dijital NFT'ler, filmlerde veya TV programlarında kullanım için NFT'nin ticari haklarına sahip olmak veya özel yüz yüze etkinliklere ve programlara erişmek gibi gerçek dünyadaki avantajlarla birlikte gelir.

Bazı insanlar NFT'leri spekülatif varlıklar olduğu için satın alır ve değerlerinin artacağını ve böylece onları popüler NFT pazarlarında kârlı bir şekilde satabilmeyi umar.