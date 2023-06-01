5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde, gereçler ve dijital teknoloji üzerinden enerji kullanımını inceliyoruz.

Evimizde en çok enerji tüketenler arasında ısıtma ve soğutma sistemleri, ev aletleri ve ışıklandırma yer alıyor. Aylık masrafları listeliyoruz.

Tek bir Bitcoin ile işlem yapmak için gereken enerji ile telefonunuzu 1.000 yıl boyunca şarj edebilirsiniz.

Yüksek performanslı bir laptop yerine VR başlık kullanarak enerjiden tasarruf edin ve VPN ile oyun deneyiminizi optimize edin ve gecikmeyi azaltın.

Dünyada 1 hafta boyunca YouTube izlemek için harcanan enerji ile bazı ülkelerin bir yıl boyunca enerji ihtiyacını karşılayabilirsiniz.

Uyanıp telefonumuza uzandığımız andan uykuya dalmadan önce izlediğimiz son diziye kadar, devamlı olarak enerji tüketiyoruz. Peki bu eylemlerin çevreye olan etkisini hiç düşündünüz mü?

Tüm gün bilgisayar başında çalışmak, araç kullanmak, uçak seyahati yapmak ve hatta tek bir Bitcoin çıkarmak gibi aktivitelerin tamamı bir tür enerji gerektiriyor. Ve bu aktiviteler giderek artıyor.

Enerji tüketimi, iklim değişikliğine çok fazla katkıda bulunan şeylerden biridir. Elektrik üretmek, araçlarımıza enerji sağlamak veya evimizi ısıtmak için kömür, benzin, doğalgaz gibi fosil yakıtlar yakmak atmosfere karbondioksit (CO2) ve diğer sera gazlarını salıyor ve bunlar da iklim değişikliğine katkıda bulunuyor.

Bu gezegenin bir parçası olarak, onu korumakla yükümlüyüz. 5 Haziran Dünya Çevre Günü, enerji tasarrufundaki rolümüzü anlamamız ve karbon ayak izimizi azaltmanın yollarını keşfetmek için iyi bir zaman.

Bunu başarmaya yardımcı olmak için, günlük hayatımızda en çok enerjiyi harcayan gereçlere ve aktivitelere daha yakından bakıyoruz ve büyük bir etki oluşturabilecek küçük değişiklikler arıyoruz.

Bu enerji değerlerinin ve tüketimlerinin, yaşadığınız yerdekiyle birebir aynı olmayabileceğinin farkındayız ancak paylaşacağımız karşılaştırmalı değerlerin çok değerli olduğuna inanıyoruz ve ne kadar enerji kullandığınız (ve ne kadar tasarrufta bulunabileceğiniz!) konusunda daha net bir resim sunacağından eminiz.

Evinizdeki teknoloji ne kadar enerji kullanıyor (ve ne kadara mâl oluyor?)

Enerji tasarrufu sağlamak için gereçleri yalnızca kapatmanın yeterli olduğunu düşündüyseniz tekrar düşünün. Yakın zamanda gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, günümüzün akıllı evleri, duvarda sürekli açık kalan ve kullanılmadığında bile açık olmaya devam eden birçok cihaz nedeniyle daha önce hiç olmadığı kadar enerji tüketiyor.

Akıllı TV’lerden oyun konsoluna, media sunucularından harici hard disklere kadar, evinizin enerji maliyetini artıran birçok şey bulunuyor. Ancak her şeyi kapatmak için koşmadan önce, bazı cihazların güvenlik (CCTV veya VPN gibi) veya devamlı hizmet (buzdolabı veya dondurucu gibi) için açık bırakılması gerektiğini unutmayın.

Peki, yarar ile enerji tasarrufu arasında bir dengeyi nasıl sağlayabilirsiniz? Her şey, evinizde ne kadar enerji tükettiğinizi anlamakla başlıyor. Böylece, neyi ne zaman kapatmanız gerektiği konusunda bilgiye dayalı kararlar alabilirsiniz.

Aşağıdaki infografikte, sıradan bir Amerikalı ailenin evindeki her eşyanın aylık enerji tüketimini ve bundan doğan maliyetini listeliyoruz:

Genel

Gereç Tahmini Enerji Tüketim Aralığı/saat Tahmini enerji maliyeti/saat (USD) Günlük kullanım süresi Tahmini Enerji Tüketimi Aralığı/ay Tahmini enerji maliyeti/ay (USD) Taşınabilir ısıtıcı(1500W) 1,5 kWh 0,21$ 2 saat 90 kWh 12,6$ Klima (240V) 1,8 kWh 0,25$ 4 saat 216 kWh 30,24$ Ayaklı vantilatör 0,03 kWh 0,01$’den az 8 saat 7,2 kWh 1$ Tavan vantilatörü 0,05 kWh 0,01$’den az 6 saat 9 kWh 1,26$ Akkor ampuller (60W) 0,75 kWh 0,11$ 8 saat 18,3 kWh 2,5$ Saat 0,1 kWh 0,01$ Devamlı 7,2 kWh 1$

Banyo

Gereç Tahmini Enerji Tüketim Aralığı/saat Tahmini enerji maliyeti/saat Günlük kullanım süresi Tahmini Enerji Tüketimi Aralığı/ay Tahmini enerji maliyeti/ay (USD) Elektrikli su ısıtıcı 0,52 kWh 0,07$ 3 saat 46,8 kWh 6,50$ Elektrikli diş fırçası 0,003 kWh 0,01$’den az 5 dakika 0,007 kWh 0,01$ Saç kurutucu 1,5 kWh 0,21$ 20 dakika 13,5 kWh 1,89$ Saç maşası 0,15 kWh 0,02$ 10 dakika 0,72 kWh 0,10$



Yatak odası

Gereç Tahmini Enerji Tüketim Aralığı/saat Tahmini enerji maliyeti/saat Günlük kullanım süresi Tahmini Enerji Tüketimi Aralığı/ay Tahmini enerji maliyeti/ay (USD) Elektrikli battaniye: Çift/Queen 0,09 kWh 0,01$ 3 saat 8,1 kWh 1,10$ Gece lambası (4W) 0,12 kWh 0,02$ 10 saat 36 kWh 5,04$ Akıllı telefon şarj aleti 0,001 kWh 0,01$’den az Devamlı 0,15kWh 0,02$ Radyolu alarm 0,008 kWh 0,01$’den az Devamlı 5,8 kWh 0,8$

Mutfak

Gereç Tahmini Enerji Tüketim Aralığı/saat Tahmini enerji maliyeti/saat Günlük kullanım süresi Tahmini Enerji Tüketimi Aralığı/ay Tahmini enerji maliyeti/ay (USD) Fırın 2,3 kWh 0,32$ 30 dakika 34,5 kWh 4,83$ Set üstü ocak 1,5 kWh 0,21$ 30 dakika 22,5 kWh 3,15$ Mikrodalga fırın 1,44 kWh (5 dakikada 0,12 kWh) 0,12 $(5 dakikada 0,02$) 15 dakika 10,8 kWh 1,5$ Su ısıtıcısı 0,11 kWh 0,02$ 10 dakika 0,5 kWh 0,07$ Kahve makinesi Saatte 0,4 kWh (her kullanımda 0,12 kW) 0,05$ (her kullanımda 0,02$) 1 saat 9,6 kWh 1.34$ Bulaşık makinesı (normal yıkama, sıcak su hariç) 1,1 kWh 0,15$ 2 saatlik yıkama 65,1 kWh 9,11$ Mini fırın 0,75 kWh 0,10$ 5 dakika 1,87 kWh 0,26$ Buzdolabı + dondurucu (17 cu. ft.) 0,04 kWh 0,1$’den az Devamlı 35 kWh 4.9$ Air fryer (1500W) 1,5 kWh 0,21$ 20 dakika 14,9 kWh 2,09$

Çamaşır odası

Gereç Tahmini Enerji Tüketim Aralığı/saat Tahmini enerji maliyeti/saat Günlük kullanım süresi Tahmini Enerji Tüketimi Aralığı/ay Tahmini enerji maliyeti/ay (USD) Kurutma makinesı 3 kWh 0,5$ Haftada iki kez 25,5 kWh 3,57$ Sıradan çamaşır makinesı 2,3 kWh 0,32$ Haftada iki kez 19,5 kWh 2,73$ Elektrikli süpürge 0,75 kWh 0,10$ Haftada 2 saat 4,8 kWh 0,67$ Robot süpürge 0,007 kWh 0,01$’den az 45 dakika 0,15 kWh 0,02$ Ütü 1,08 kWh 0,15$ Haftada 40 dakika 2,8 kWh 0,4$

Salon

Gereç Tahmini Enerji Tüketim Aralığı/saat Tahmini enerji maliyeti/saat Günlük kullanım süresi Tahmini Enerji Tüketimi Aralığı/ay Tahmini enerji maliyeti/ay (USD) LED TV (4k UHD) 40”-50”: 0,071 kWh 50”-60”: 0,12 kWh 0,01$’den az 0,02$ 3 saat (Ortalama): 2,8 kWh 0,40$ Kablo tv kutusu (fişe takılıyken) 0,01 kWh 0,01$’den az 3 saat 0,9kWh 0,14$ Video akış hizmeti oynatıcısı (Roku) 0,002 kWh 0,01$’den az 3 saat 0,18 kWh 0,02$ Oyun konsolu 0,07 kWh 0,01$’den az 2 saat 4,2 kWh 0,58$ Hoparlör (25 Watt x 2) 0,05 kWh 0,01$’den az 3 saat 4,5 kWh 0,63$ Müzik seti 0,05 kWh 0,01$’den az 2 saat 3 kWh 0,42$ Radyo/CD çalar 0,02 kWh 0,01$’den az 1 saat30 dakika 0,9 kWh 0,12$ Ayaklı halojen lamba 0,02 kWh 0,01$’den az 6 saat 3,6 kWh 0,54$

Ev ofisi

Gereç Tahmini Enerji Tüketim Aralığı/saat Tahmini enerji maliyeti/saat Günlük kullanım süresi Tahmini Enerji Tüketimi Aralığı/ay Tahmini enerji maliyeti/ay (USD) Wi-Fi yönlendirici 0,01 kWh 0,01$’den az Devamlı 7,2 kWh 1$ Masaüstü bilgisayar Açıkken: 0,06 kWh Beklemede: 0,006 kWh 0,01$ 0,01$’den az 2 saat 3,6 kWh 0,54$ Laptop 0,05 kWh 0,01$’den az 2 saat 3 kWh 0,42$ Monitör (17” LCD) 0,04 kWh 0,01$’den az 2 saat 2,4 kWh 0,33$ Yazıcı 0,001 kWh 0,01$’den az Haftada 10 dakika 0,01 kWh 0,01$

Dış mekan/garaj

Gereç Tahmini Enerji Tüketim Aralığı/saat Tahmini enerji maliyeti/saat Günlük kullanım süresi Tahmini Enerji Tüketimi Aralığı/ay Tahmini enerji maliyeti/ay (USD) Havuz temizleme pompası 0,56 kWh 0,08$ 6 saat 101 kWh 14,11$ Jakuzi (1500W) 1,5 kWh 0,21$ 15 dakika 20 kWh 2,83$ Elektrikli araba (Şarj etme) 0,49 kWh 0,06$ 7.5 saat 110 kWh 15,4$ e-Bisiklet (500Wh) (Şarj etme) 0,37 kWh 0,05$ 3.5 saat 39 kWh 5,4$

*Ortalama çalışma şartlarına bağlı olarak, ev aletleri tarafından kullanılan enerji, kapasitelerine (watt cinsinden) saatlik ve sonra aylık olarak hesaplanır. Tahmini maliyetler, ABD ulusal ortalama olan kWh başına 0,14 Amerikan dolarıdır. Sıklıklar ve bireysel kullanımlar değişebilir.

Yüksek enerji tüketen aletler

Birçoğumuz çevre için görevimizi yapmak ve elektrik faturamızı aşağıya çekmek istiyoruz. Evimiz, bunu gerçekleştirmeye başlamak için en kolay yerlerden biridir. Elektriği en çok harcayan ve masrafa neden olan cihazları bilmek faydalıdır. Beklendiği üzere, verilerimiz elektriği en çok tüketen aletlerin klimalar ve elektrikli su ısıtıcıları olduğunu gösteriyor ve bu aletler sırasıyla ayda 216 kWh (30$) ve 47 kWh (7$) tüketiyor. Diğer kayda değer aletler ise havuz temizleme pompaları (101 kWh; 4$1) ve elektrikli arabalar (şarj başına 110 kWh; 14$). Çamaşır kurutma makineleri ve bulaşık makineleri de faturaya büyük bir katkı yapıyor ve sırasıyla ayda 65 kWh (9$) ve 26 kWh (4$) değerinde enerji tüketiyor.

Küçük şeylere kafayı takın

Küçük aletler bile zamanla çok enerji harcar. Örneğin, bir gece lambasını bir ay boyunca her gece açık bırakmak, 36 kWh (5$) değerinde elektrik tüketir. Benzer bir şekilde, bir ay boyunca evinizi taşınabilir bir ısıtıcı ile ısıtmak ve saç kurutucusunu günde 20 dakika kullanmak, sırasıyla 90 kWh (13$) ve 14 kWh (2$) harcar.

Ayrıca, kullanılmadığı sırada bile elektrik tüketen cihazları da göz önünde bulundurun. Örneğin, kullanılmayan cihazları kapatmak ve şarj aletlerini fişten çıkarmak, gereksiz enerji tüketimini azaltmaya yardımcı olabilir.

Enerji verimliliğine yatırım

Evinizdeki enerji tüketimini azaltmak için, enerji kullanımınızı bütüncül bir şekilde ele almak önemlidir. Ocakta su kaynatmak ile mikrodalgada ısıtmak arasındaki farka odaklanmak muhtemelen zaman kaybıdır. Bunun yerine, evinizde çok fazla enerji harcayan klima, su ısıtıcısı ve çamaşır makinesi gibi şeylere bakın. Bu makineler yıllar boyunca daha da verimli hâle geliyor, bu yüzden en yeni modellere yükseltmek iyi bir tercih olabilir. Alışkanlıklarınızı değiştirmek de önemli bir farklılık yaratabilir. Örneğin, çamaşırlarınızı sıcak veya ılık su yerine soğuk su ile yıkamak, sıradan bir evde yılda 150$ tasarruf etmenizi sağlayabilir.

Işıklandırma çözümleri

Işıklandırma, elektrik tasarrufu için başka bir iyi yöntemdir ve LED ampuller en verimli seçenektir. Geleneksel akkor telli lambalar, bir ışık kaynağından çok bir ısıtıcıdır ve tek bir 60 wattlık ampul yılda 220 kWh kullanabilir. Küçük bir floresan lamba aynı ışığı yılda 7$ karşılığında, yeni bir LED lamba ise 4.40$ karşılığında sağlayabilir. Evinizdeki 10 akkor telli ampulu 10 LED ampulle değiştirdiğiniz zaman, yılda 210$’dan fazla bir tasarruf sağlayabilirsiniz. LED lambaların ömrü tükenmez ve çok az ısı yaydıklarından dolayı soğutma masrafından da tasarruf edersiniz.

İhtiyaçlarınızı ölçme

Enerji tüketimini azaltmak, kullanışlılık ve pratiklik arasında denge kurma eylemidir. Örneğin, sıcak ve nemli bir bölgede klima elzem olabilir ve ev halkının konfordan feragat etmeden enerji tüketimini yönetme yollarını bulması gerekebilir. Benzer bir şekilde, elektrikli arabalar, diğer çevresel faydaları nedeniyle, geleneksel arabalardan daha fazla elektrik tüketmelerine rağmen daha sürdürülebilir bir ulaşım seçeneği olarak görülmektedir. Ek olarak, bir yönlendiriciyi kullanılmadığı her seferde fişten çıkarmak, bazı evlerde elverişsiz olabilir.

Verimli cihazlar satın almak veya enerji tüketimini azaltmaya yardımcı olabilecek zaman ayarlı çoklu prizler kullanmak gibi diğer çözümler de mevcut olabilir. Ayrıca, eviniz için geleneksel elektrik kaynaklarına bağımlılığı azaltabilecek güneş paneli gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmayı da değerlendirebilirsiniz.

Tek bir Bitcoin işlemi yapmak için telefonunuzu 1.000 yıl boyunca şarj etmek için kullanılan enerji gerekiyor

Şüphesiz ki buzdolabının kapısını açık bırakmak olmaz ve klimanızı 7/24 çalıştırmak kutuplardaki buzulların erimesine katkıda bulunuyor. Peki sevdiğiniz diziyi art arda izlemek veya yüksek performanslı laptop ile video oyunları oynamaya ne demeli?

Telefonunuzu bir yıl boyunca şarj etmek ile tek bir Bitcoin çıkarmak veya arabanızı her gün 200 kilometre kullanmak ile yılda bir defa uçmak gibi daha uç örneklerin karşılaştırmasında durum ne? Bir de buna bakalım…

İşiniz sandığınızdan daha fazlasına mı mâl oluyor?

Günde sekiz saat boyunca masa başındaysanız bilgisayarınızın enerji kullanımını nasıl etkilediğini göz önüne almanız gerekebilir. Hesaplamalarımıza göre, günde sekiz saat boyunca masaüstü bilgisayar kullanmak her yıl 600 kWh tüketiyor ve bu da şirketinize çalışan başına yaklaşık 84$ masraf anlamına gelebilir.

Bunun aksine, aynı süre boyunca bir laptop kullanmak yılda yalnızca 225 kWh tüketir ve enerji açısında yalnızca 32$ tutarında bir masrafa neden olur.

Eğlenmenin enerji maliyeti

Bir yıl boyunca telefonunuzdan TikTok’ta iki saat harcamak yalnızca 5,17 kWh harcıyor. Bunun maliyeti ise bugünlerde bir kahveden daha ucuz. Buna kıyasla, aynı süre boyunca Netflix’te sevdiğiniz diziyi art arda izlemek yılda 36,5 kWh harcıyor ve bu da çok hızlı artıyor. Bu yüzden, biraz enerji (ve biraz para) tasarrufunda bulunmak istiyorsanız belki de TV izleme zamanınızı sosyal medyada gezinmek için kullanmalısınız.

Müzik dinleme açısından, şarkı listenizi Apple Music üzerinde bir saat boyunca dinlemek 0,016 kWh harcıyor ve bu çok büyük bir rakam değil. Bir yıl boyunca her gün iki saat müzik dinlemek 14 kWh harcıyor ve yılda yaklaşık 1,96$ değerinde enerji tüketimine denk geliyor.

Bilgisayarı başlatın: Oyun oynarken enerji tüketimi

Oyun oynamak, enerjinin yüksek derecede tüketildiği bir hobi olabilir ancak hangi düzenin daha verimli olduğunu düşündünüz mü? Yüksek performanslı bir oyun bilgisayarı mı yoksa VR başlık mı?

Bir oyun bilgisayarı 300-500 watt arasında güç harcayabilir, bu da demek oluyor ki yılda 1.400 kWh harcayarak enerji faturalarına 19$6 tutarında katkıda bulunuyor. Buna karşın, bir saatlik oyun için bir VR başlık (PlayStation VR başlık gibi) kullanmak yalnızca 665 kWh kullanıyor ve yılda 96$ ile yarıdan daha az bir maliyet sunuyor.

Daha rahat bir vicdanla (ve daha şişkin bir cüzdanla) oyun oynamanın yollarını arıyorsanız yüksek performanslı bilgisayarınızı bir kenara bırakmanın ve oyun deneyiminizden feragat etmeden daha verimli bir seçeneği tercih etmenin zamanı gelmiş olabilir. Verimli oyun setinizi bir oyun VPN’i ile eşleştirerek oyun deneyiminizi optimize edebilir ve bağlantınızı korumanın yanı sıra gecikmeyi azaltabilirsiniz.

Telefonlardan Bitcoin’lere

Kripto para madenciliğinin çok fazla enerji gerektirdiği bir sır değil. Aslında, en verimli Bitcoin madenciliği işlemi, tek bir Bitcoin için yaklaşık 155.000 kWh kullanır (ve enerji faturasına yaklaşık olarak 21.700$ ekler). New York Times, yıllık Bitcoin madenciliği için tüketilen enerjinin Finlandiya’nın bir yıl boyunca kullandığı toplam elektriğe karşılık geldiğini belirtti.

Ancak Bitcoin işlemleri bile aşırı derecede enerji tüketimine sahip. Bir Bitcoin göndermek veya almak için gereken enerji 1.883 kWh (257$). Bu yazının yazıldığı sırada bir Bitcoin’in değerinin 27.400$ olduğunu hatırlamak gerekir. Bu da insanların alışveriş yapmak için neden bu kadar enerji harcadığını açıklıyor.

Karşılaştırmak gerekirse, telefonunuzu bir yıl boyunca şarj etmek yalnızca 1,83 kWh kullanır ve bu da 0,25$ tutarına denk geliyor. Bunun açıklamak gerekirse, tek bir Bitcoin işlemi için gereken enerjiyle telefonunuzu 1.000 yıl boyunca şarj edebilirsiniz. Bu rakam, tek bir kredi kartı işleminin karbon emisyonundan yaklaşık bir milyon kat daha fazlaya denk geliyor.

Bu nedenle, kripto para ticareti yapıyorsanız, nasıl yaptığınıza bakılmaksızın, karbon ayak izine en büyük katkıyı sağlayacak. Ümit ederiz ki gelecekte daha çevre dostu madencilik yöntemleri geliştirilecek ve işlemlerin tamamen yerine geçecek.

Uçuşlar vs. araç kullanma

Bir benzinli araç kullanmak mı, elektrikli araç kullanmak mı yoksa uçakla uçmak mı? Ekoloji bilinciniz varsa hangisinin daha verimli olduğunu merak edebilirsiniz. Sayılara göz atalım.

EPA’ya göre, bir galon benzin 33,7 kWh elektrik ile eşdeğer. Geleneksel bir aracı 120 mil boyunca kullanmak yaklaşık 158 kWh harcar. Karşılaştırıldığında, elektrikli bir araç kWh başına 2,9 mil kullanır ve toplam enerji tüketimi 41,3 kWh olur.

Tesla 3 gibi daha yeni elektrikli araç modelleri 4 kWh kullanım oranı sunarak sürücülerin 120 mil için 30 kWh kullanmasını sağlıyor ve böylece enerji tüketimini daha da azaltıyor.

Öte yandan, EV bataryalarını üretmek için gereken yüksek miktardaki enerji konusunda endişeler de mevcut. Ancak genel olarak, EPA gibi kuruluşlar elektrikli araçların geleneksel araçlara göre daha çevre dostu olduğunu düşünüyor.

Peki uçak seyahatlerini karşılaştırdığımızda ortaya ne çıkıyor?

Bir uçuşun verimliliği; uçağın yaşı ve ağırlığı, uçakta seyahat eden yolcuların sayısı ve uçuşun uzunluğu gibi birçok faktöre bağlıdır. Yakın zamanda ABD havayolu şirketlerinden elde edilen istatistikler, ortalama yakıt tüketiminin yolcu başına bir galon için 58 mil olduğunu ve bunun da sıradan bir aracın galon başına 25,7 millik verimliliğinden daha verimli olduğunu ortaya koyuyor.

Ancak bir araçta birden fazla kişiyle seyahat ediyorsanız kişi başına daha az yakıt harcarsınız. Bu da bir uçakla uçuş ile karşılaştırıldığında, yolcu başına daha az enerji harcadığınız anlamına gelir.

Bireyler bir fark yaratabilir mi?

Muhtemelen bireysel enerji tüketimindeki küçük değişikliklerin gezegene ne derece bir etki edeceğini düşünüyorsunuz. Gerçek şu ki kurumsal seviyedeki eylemlerin veya hükümet politikalarındaki değişikliklerin etkisi, bireylerin başarabileceği etkiden çok daha büyük.

Bununla birlikte, günlük hayatımızdaki küçük alışkanlıkların toplamda bir etkisi var. Örneğin, bir e-posta göndermek kadar basit bir şeye bakalım.

Eklentiye sahip bir e-posta çok cüzi miktarda elektrik (0,00000225 kWh) kullanırken, her gün yaklaşık 319,6 milyar e-posta gönderildiğini düşündüğümüzde, toplam enerji tüketimi günde 215.730 kWh ediyor. Bu enerji, sıradan 20 Amerikan evine bir yıl boyunca güç sağlamak için yeterli.

Biraz YouTube izlemek zararsızmış gibi görünebilir, ancak küresel düzeyde bir hafta boyunca YouTube izlemek için harcanan enerji, bazı küçük ülkelerin (Azerbaycan veya Ekvator gibi) bir yıl boyunca harcadığı enerjiyi karşılayabilir. Bazı bölgelerin yıllık enerji tüketimlerinin dünya çapında bir hafta YouTube kullanımıyla karşılaştırması aşağıdaki gibidir.

YouTube videolarını 4K izlemek, örneğin Netflix’te UHD izlemeye göre %25 daha fazla enerji kullanıyor. Her gün bir milyar saatlik YouTube videoları izlendiğini düşündüğümüzde, bu çok büyük bir enerji tüketimine denk geliyor. Bir hafta boyunca hiç kimse YouTube izlemezse Katar için bir yıl boyunca %36 kadar yenilenemeyen enerji veya ABD için %0,8 kadar elektrik sağlayacak bir maksimum enerji oluşturabilir.

Enerjiden tasarruf etmek için günlük hayatınızda hangi adımları atacaksınız? Aşağıdan yorumlarda bizimle paylaşın.