Inför Världsmiljödagen den 5 juni har vi undersökt energianvändningen hos olika hushållsapparater och digital teknik.

Bland de största energitjuvarna i våra hem hittar vi värme- och kylsystem, ljuskällor och andra apparater. Här bryter vi ner månadskostnaderna.

Du skulle kunna ladda din telefon i 1 000 år med den energi det krävs för att överföra en enda bitcoin.



Spara energi genom att använda ett VR-headset istället för en högpresterande laptop och optimera ditt spelande och minska lagg med ett VPN .

YouTube-tittandet förbrukar så mycket energi globalt att det hade kunnat användas för att försörja ett mindre land i en vecka.

Från det att vi vaknar och sträcker oss efter våra telefoner till det sista serieavsnittet vi tvingar oss igenom innan läggdags, behöver vi el och annan energitillförsel mer eller mindre konstant. Men har du någonsin stannat upp och funderat på vilken miljöpåverkan var och en av de här aktiviteterna har?

Vi kanske jobbar framför datorn hela dagen, kör bil, tar flyget någonstans, utvinner en enstaka bitcoin – och varje enskild aktivitet kräver energi i någon form. Alla bäckar små….

Energiförbrukning är en av de främsta drivande faktorerna bakom klimatförändringarna. Förbränning av fossila bränslen som kol, olja och naturgas för att generera elektricitet, driva våra fordon och värma upp våra hem släpper ut koldioxid (CO2) och andra växthusgaser i atmosfären, vilket anses bidra kraftigt till klimatförändringarna.

Som boende på den här planeten är det vårt ansvar att skydda den. Nu när Världsmiljödagen den 5 juni närmar sig är det dags att kännas vid vår egen roll i det som sker och utforska sätt att spara energi och minska vårt koldioxidavtryck.

Som ett steg på vägen tar vi här en närmare titt på de hushållsapparater och vardagsaktiviteter som kräver mest energi och vilka små förändringar som kan göra stor skillnad.

Vi är medvetna om att de energipriser och förbrukningsnivåer vi utgår från kanske inte helt stämmer överens med vad som gäller där du bor, men vi tror att det finns ett värde i de jämförelser vi tagit fram och att de kommer bidra till en tydligare bild av hur mycket energi du använder…och hur mycket du skulle kunna spara!

Hur mycket energi drar tekniken i din bostad (och hur mycket behöver du betala för den)?

Om du trodde det räckte med att bara stänga av dina apparater för att spara el är det dags att tänka om. Enligt ny forskning slukar dagens uppkopplade hem mer energi än någonsin på grund av den uppsjö av apparater som behöver vara igång konstant eller lämnas på även när de inte används.

Med allt från smart TV-system och spelkonsoler till mediaspelare och externa hårddiskar innebär det också att energikostnaderna riskerar att skjuta i höjden. Men innan du börjar springa runt och stänga av allt, kom ihåg att vissa behöver vara igång av säkerhetsskäl (som övervakningskamera eller VPN) eller behöver kontinuerlig drift (som kyl och frys).

Så hur hittar man den där balansen mellan bekvämlighet och energibesparing? Allt börjar med att försöka förstå hur mycket energi ditt uppkopplade hem faktiskt använder så att du kan göra välinformerade val om när du kan stänga av olika apparater.

I infografiken nedan bryter vi ner energianvändningen hos ett genomsnittligt amerikanskt hushåll under en månad tillsammans med de kostnader den medför:

Allmänt

Apparat Beräknad energianvändning/timme Beräknad energikostnad/timme (USD) Användning i tid per dag Beräknad energianvändning/månad Beräknad energikostnad/månad (USD) Portabel värmepump (1 500 W) 1,5 kWh 0,21 $ 2 timmar 90 kWh 12,6 $ Luftkonditionering (240 V) 1,8 kWh 0,25 $ 4 timmar 216 kWh 30,24 $ Golvfläkt 0,03 kWh Mindre än 0,01 $ 8 timmar 7,2 kWh 1 $ Takfläkt 0,05 kWh Mindre än 0,01 $ 6 timmar 9 kWh 1,26 $ Glödlampor (60 W) 0,75 kWh 0,11 $ 8 timmar 18,3 kWh 2,5 $ Väggklocka 0,1 kWh 0,01 $ Kontinuerligt 7,2 kWh 1 $

Badrum

Apparat Beräknad energianvändning/timme Beräknad energikostnad/timme (USD) Användning i tid per dag Beräknad energianvändning/månad Beräknad energikostnad/månad (USD) Elektrisk varmvattenberedare 0,52 kWh 0,07 $ 3 timmar 46,8 kWh 6,50 $ Eltandborste 0,003 kWh Mindre än 0,01 $ 5 minuter 0,007 kWh 0,01 $ Hårtork 1,5 kWh 0,21 $ 20 minuter 13,5 kWh 1,89 $ Locktång 0,15 kWh 0,02 $ 10 minuter 0,72 kWh 0,10 $

Sovrum

Apparat Beräknad energianvändning/timme Beräknad energikostnad/timme (USD) Användning i tid per dag Beräknad energianvändning/månad Beräknad energikostnad/månad (USD) Elektrisk filt: Dubbelsäng 0,09 kWh 0,01 $ 3 timmar 8,1 kWh 1,10 $ Nattlampa (4 W) 0,12 kWh 0,02 $ 10 timmar 36 kWh 5,04 $ Smartphoneladdare 0,001 kWh Mindre än 0,01 $ Kontinuerligt 0,15 kWh 0,02 $ Klockradio 0,008 kWh Mindre än 0,01 $ Kontinuerligt 5,8 kWh 0,8 $

Kök

Apparat Beräknad energianvändning/timme Beräknad energikostnad/timme (USD) Användning i tid per dag Beräknad energianvändning/månad Beräknad energikostnad/månad (USD) Ugn 2,3 kWh 0,32 $ 30 minuter 34,5 kWh 4,83 $ Spishäll 1,5 kWh 0,21 $ 30 minuter 22,5 kWh 3,15 $ Mikrovågsugn 1,44 kWh (0,12 kWh per 5 min) 0,12 $ (0,02 $ per 5 min) 15 minuter 10,8 kWh 1,5 $ Vattenkokare 0,11 kWh 0,02 $ 10 minuter 0,5 kWh 0,07 $ Kaffebryggare 0,4 kWh per timme (0,12 kWh per bryggning) 0,05 $ (0,02 $ per bryggning) 1 timme 9,6 kWh 1,34 $ Diskmaskin (normalt program, varmvatten ej inräknat) 1,1 kWh 0,15 $ 2 timmar 65,1 kWh 9,11 $ Brödrost 0,75 kWh 0,10 $ 5 minuter 1,87 kWh 0,26 $ Kyl + frys (480 liter) 0,04 kWh Mindre än 0,01 $ Kontinuerligt 35 kWh 4,9 $ Air fryer (1500 W) 1,5 kWh 0,21 $ 20 minuter 14,9 kWh 2,09 $

Tvättstuga

Apparat Beräknad energianvändning/timme Beräknad energikostnad/timme (USD) Användning i tid per dag Beräknad energianvändning/månad Beräknad energikostnad/månad (USD) Torktumlare 3 kWh 0,5 $ Två gånger i veckan 25,5 kWh 3,57 $ Tvättmaskin 2,3 kWh 0,32 $ Två gånger i veckan 19,5 kWh 2,73 $ Dammsugare 0,75 kWh 0,10 $ 2 timmar i veckan 4,8 kWh 0,67 $ Robotdammsugare 0,007 kWh Mindre än 0,01 $ 45 minuter 0,15 kWh 0,02 $ Strykjärn 1,08 kWh 0,15 $ 40 minuter i veckan 2,8 kWh 0,4 $

Vardagsrum

Apparat Beräknad energianvändning/timme Beräknad energikostnad/timme (USD) Användning i tid per dag Beräknad energianvändning/månad Beräknad energikostnad/månad (USD) LED TV (4k UHD) 40”-50”: 0,071 kWh 50”-60”: 0,12 kWh Mindre än 0,01 $ 0,02 $ 3 timmar (Genomsnitt): 2,8 kWh 0,4 $ TV-box (inkopplad) 0,01 kWh Mindre än 0,01 $ 3 timmar 0,9 kWh 0,14 $ Mediaspelare (Roku) 0,002 kWh Mindre än 0,01 $ 3 timmar 0,18 kWh 0,02 $ Spelkonsol 0,07 kWh Mindre än 0,01 $ 2 timmar 4,2 kWh 0,58 $ Högtalare (25 Watt x 2) 0,05 kWh Mindre än 0,01 $ 3 timmar 4,5 kWh 0,63 $ Stereo 0,05 kWh Mindre än 0,01 $ 2 timmar 3 kWh 0,42 $ Radio/CD-spelare 0,02 kWh Mindre än 0,01 $ 1 timme 30 minuter 0,9 kWh 0,12 $ Halogenlampa 0,02 kWh Mindre än 0,01 $ 6 timmar 3,6 kWh 0,54 $

Hemmakontor

Apparat Beräknad energianvändning/timme Beräknad energikostnad/timme (USD) Användning i tid per dag Beräknad energianvändning/månad Beräknad energikostnad/månad (USD) Wifi-router 0,01 kWh Mindre än 0,01 $ Kontinuerligt 7,2 kWh 1 $ Stationär dator Påslagen: 0,06 kWh Standby: 0,006 kWh $0.01 Mindre än 0,01 $ 2 timmar 3.6 kWh $0.54 Laptop 0,05 kWh Mindre än 0,01 $ 2 timmar 3 kWh $0,42 Skärm (17” LCD) 0,04 kWh Mindre än 0,01 $ 2 timmar 2,4 kWh 0,33 $ Skrivare 0,001 kWh Mindre än 0,01 $ 10 minuter i veckan 0,01 kWh 0,01 $

Utomhus/garage

Apparat Beräknad energianvändning/timme Beräknad energikostnad/timme (USD) Användning i tid per dag Beräknad energianvändning/månad Beräknad energikostnad/månad (USD) Poolpump 0,56 kWh 0,08 $ 6 timmar 101 kWh 14,11 $ Badtunna (1 500 W) 1,5 kWh 0,21 $ 15 minuter 20 kWh 2,83 $ Elbil (laddning) 0,49 kWh 0,06 $ 7,5 timmar 110 kWh 15,4 $ Elcykel (500 Wh) (laddning) 0,37 kWh 0,05 $ 3,5 timmar 39 kWh 5,4 $

*Energin som förbrukas av hushållsapparater, baserat på genomsnittliga användningsförhållanden, räknas ut baserat på deras kapacitet (i watt) per timme respektive per månad. Beräknade kostnader baseras på 0,14 USD per kWh, vilket är nationellt genomsnitt i USA. Frekvens och individuell användning kan variera.

Energikrävande hushållsapparater

De flesta av oss vill dra vårt strå till stacken för miljöns skull och gärna sänka våra elkostnader på köpet. Det enklaste stället att börja är förmodligen den egna bostaden. Det kan vara bra att känna till vilka apparater som förbrukar mest elektricitet och kostar mest pengar. Föga förvånande visar våra data att bland annat luftkonditioneringsanläggningar och elektriska varmvattenberedare återfinns bland de största energislukarna med en månadsförbrukning på 216 kWh (30 USD) respektive 47 kWh (7 USD). Andra storförbrukare är poolpumpar (101 kWh; 14 USD) och elbilar som drar 110 kWh (15 USD) per laddning. Torktumlare och diskmaskiner drar även de upp kostnaderna med en förbrukning på 65 kWh (9 USD) respektive 26 kWh (4 USD) per månad.

Många bäckar små

Även till synes små apparater kan dra en del energi över tid. Om du till exempel lämnar en nattlampa på i en hel månad drar den 36 kWh (5 USD). Värmer du upp din bostad med elektrisk värmepump och använder en hårtork 20 minuter om dagen i en månad drar det 90 kWh (13 USD) respektive 14 kWh (2 USD).

Tänk också på alla de apparater som drar elektricitet även när de inte används. Det kan till exempel vara bra att stänga av enheter och dra ur laddare när de inte används för att undvika onödig elanvändning.

Investera i energieffektivitet

För att minska energianvändningen i din bostad är det viktigt att ta ett helhetsgrepp. Att börja med de små sakerna som att jämföra spisen och vattenkokaren när du ska göra en kopp te slösar förmodligen mer tid än det sparar el. Börja istället med de stora energitjuvarna, som luftkonditionering, varmvattenberedare och tvättmaskin. Det här är apparater som blivit betydligt mer energieffektiva genom åren, så det kan vara väl värt att uppgradera till nyare modeller. Beteendeförändringar kan också vara på sin plats. I en genomsnittlig bostad går det till exempel att spara 150 USD per år om man tvättar sina kläder i kallt vatten istället för varmt.

Belysning

Belysning är ett annat område där det går att spara el med hjälp av LED-lampor som är det mest energieffektiva alternativet. Traditionella glödlampor är värmekällor snarare än ljuskällor, och en enda 60-wattslampa kan dra 220 kWh per år. En fluorescerande lampa kan ge samma ljus för bara 7 USD om året, och en nyare LED-lampa för bara 4,40 USD. Om du ersätter 10 glödlampor i din bostad med 10 LED-lampor kan du spara mer än 210 USD på ett år. LED-lampor brinner aldrig ut, och eftersom de avger minimalt med värme kan du dessutom spara in på luftkonditioneringen.

Balansera dina behov

Att minska sin energikonsumtion är att väga bekvämlighet mot praktisk nytta. I områden med varmt och fuktigt klimat kan till exempel luftkonditionering vara en nödvändighet och där kan hushållen behöva hitta andra sätt att hantera sin energiförbrukning för att kunna behålla en skaplig levnadsstandard. Ett annat exempel är elbilar, som anses vara ett mer hållbart transportalternativ trots att de använder mer el än traditionella bilar, tack vare deras övriga positiva miljöaspekter. Och att koppla ur exempelvis en router varje gång den inte används är helt enkelt väldigt opraktiskt i de flesta hushåll.

Det kan också finnas andra lösningar, som att köpa energieffektiva apparater eller använda grenuttag med timer, för att sänka sin energiförbrukning. Det går också att investera i förnybara energikällor som solpaneler för att minska sitt beroende av traditionella källor.

1 000 års telefonladdning för att överföra en enda bitcoin

Visst, du har koll på att du inte ska lämna kylskåpsdörren öppen eller ha luftkonditioneringen igång dygnet runt om inte polarisarna ska smälta ännu fortare. Men hur är det med annat, som att sträckkolla en serie eller spela spel på en högpresterande laptop?

Och vad gäller för mer extrema jämförelser, som att ladda telefonen i ett år gentemot att utvinna en enda bitcoin, eller köra 20 mil i bil varje dag mot att flyga en gång om året? Det är det vi ska ta reda på…

Kostar ditt jobb dig mer än du tror?

Om du är fast vid skrivbordet åtta timmar om dagen kan det vara värt att titta närmare på hur din dator påverkar din energianvändning. Enligt våra beräkningar kan en stationär dator dra så mycket som 600 kWh per år om den används åtta timmar om dagen, vilket i slutändan kan kosta ett företag ungefär 84 USD per anställd.

I kontrast använder en laptop under samma tid endast 225 kWh per år, vilket ger en årskostnad på ungefär 32 USD.

Underhållning som kostar energi

Om du lägger två timmar om dagen på TikTok under ett års tid använder du inte mer än 5,17 kWh, vilket är mindre än vad det kostar att köpa en kaffe. Som jämförelse kan samma tid som läggs på att sträckkolla en serie på Netflix kräva 36,5 kWh per år. Även om en promenad skulle vara det bästa alternativet, kan det ändå vara bättre att underhålla sig med sociala medier än att kolla på TV-serier för att spara mer el (och lite pengar).

Vad gäller musikstreaming så kräver en spellista i Apple Music bara 0,016 kWh om du lyssnar i en timme. Streamar du musik två timmar om dagen i ett år använder du ungefär 14 kWh, vilket ger en kostnad på ungefär 1,96 USD.

Ladda upp: Spel och energianvändning

Gaming kan vara ett energiintensivt fritidsintresse, men har du funderat på vilket alternativ som är mer effektivt: en högpresterande laptop eller ett VR-headset?

En gaming-laptop kan dra 300-500 watt, vilket innebär att den förbrukar 1 400 kWh på ett år och lägger ungefär 196 USD till elräkningen. Som jämförelse drar ett VR-headset (för till exempel PlayStation) bara 665 kWh på ett år ifall du använder det en timme om dagen. Kostnaden på ett år blir 93 USD, vilket är hälften av vad laptopen kommer upp i.

Vill du kunna spela med renare samvete (och fetare plånbok) kan det vara dags att överge laptopen och ta en mer energieffektiv väg, utan att behöva tumma på spelupplevelsen. En energieffektiv spelanordning tillsammans med ett VPN för gaming kan dessutom optimera ditt spelande samtidigt som det håller din anslutning säker och minskar din lagg.

Från telefoner till bitcoins

Det är ingen hemlighet att kryptovalutor kräver mycket energi. Den mest effektiva bitcoin-utvinningen drar faktiskt hela 155 000 kWh för en enda bitcoin (vilket kan lägga ungefär 21 700 USD till elräkningen). New York Times har räknat ut att den energi som används till bitcoin-utvinning under ett år motsvarar den elektricitet som Finland använder på ett år.

Till och med bitcoin-överföringar bär på en ofantlig energikostnad. Att skicka eller ta emot en enda bitcoin kräver hisnande 1 833 kWh (257 USD). Värt att notera är att en bitcoin i skrivande stund värderas till 27 400 USD, vilket förklarar varför folk är villiga att använda så mycket energi på att handla med den.

Som jämförelse kan nämnas att det krävs 1,83 kWh för att ladda din telefon i ett helt år, vilket kostar ungefär 0,25 USD. För att sätta det i perspektiv har vi räknat ut att du skulle behöva ladda din telefon i 1 000 år för att komma upp i samma förbrukade energimängd som en överförd bitcoin. Det är ungefär en miljon gånger större koldioxidutsläpp än en enda kreditkortstransaktion.

Så om du handlar med krypto kommer det utgöra ditt största klimatavtryck, oavsett vad du gör i övrigt. Förhoppningsvis ser vi mer miljövänliga utvinningsmetoder i framtiden som kan ersätta de nuvarande.

Flyget vs bilen

Kör du bil, elbil eller tar du flyget? Du som är miljömedveten är säkert nyfiken på vilket alternativ som är mest energieffektivt. Vi ska ta en titt på siffrorna.

Enligt EPA motsvarar varje gallon (3,7 liter) bensin 33,7 kWh elektricitet. Att köra en bensinbil 120 miles (193 kilometer) skulle dra ungefär 158 kWh. Som jämförelse drar en elbil som kör 2,9 miles (4,6 kilometer) per kWh 41,3 kWh på samma sträcka.

Nyare elbilsmodeller, som Tesla 3, kan ståta med en förbrukning på 4 kWh, vilket gör att deras förare kan komma ner i 30 kWh per 120 miles och därmed minska sin energianvändning ytterligare.

Det har å andra sidan höjts bekymrade röster kring de stora energimängder som krävs för att tillverka elbilsbatterier. På det stora hela anser dock organ som EPA att elbilar är mer miljövänliga än bensinbilar.

Så hur står sig flyget i den här jämförelsen?

Flygets effektivitet hänger på många olika faktorer, däribland planets ålder och vikt, antalet passagerare ombord och flygningens längd. Ny statistik från amerikanska flygbolag uppskattar den genomsnittliga bränsleförbrukningen till 58 miles per gallon per passagerare, vilket är mer effektivt än en genomsnittlig bil som kör 25,7 miles per gallon.

Har du däremot flera passagerare i bilen använder du mindre bensin per person, vilket kan resultera i lägre energiförbrukning per passagerare än i ett flygplan.

Kan en enskild individ göra skillnad?

Du undrar säkert hur stor skillnad små ändringar i din enskilda energiförbrukning verkligen gör på det stora hela. Faktum är att åtgärder på företagsnivå eller politiska reformer har långt större påverkan än vad enskilda individer kan uppnå.

Med det sagt kan många små förändringar tillsammans göra skillnad. Vi tar en titt på något så enkelt som att skicka ett mejl.

Ett enda mejl med en bifogad fil använder en försvinnande liten mängd el (0,00000225 kWh), men med tanke på att ungefär 319,6 miljarder mejl skickas varje dag blir den sammanlagda energimängden hisnande 215,730 kWh på en dag, vilket skulle räcka för att försörja 20 genomsnittliga amerikanska hushåll i ett år.

Att kolla på YouTube en stund kan verka harmlöst, men på global nivå skulle den energi som krävs för allt YouTube-tittande under en vecka kunna försörja vissa mindre nationer (som Azerbajdzjan och Ecuador) i ett år. Nedan tar vi en titt på olika regioner och hur stor del av deras årliga energiförbrukning som motsvarar en veckas YouTube-användning globalt.

Att titta på YouTube i 4K använder 25 % mer energi än att, säg, streama Netflix i UHD. Varje dag ses det på YouTube-videor i över en miljard timmar och det kräver en hel del energi. Om ingen tittade på YouTube i en hel vecka skulle det spara energi som skulle kunna ersätta 36 % av all icke-förnybar el som används i Qatar på ett år eller 0,8 % av den el som används i USA.

Vilka steg kommer du att ta mot större energibesparingar i vardagen? Berätta i kommentarsfältet nedan.